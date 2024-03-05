ABD'de Küçük Uçak Otoyola Çakıldı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Dünya

ABD'de Küçük Uçak Otoyola Çakıldı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Nashville kentinde bir otoyola düşen tek motorlu küçük uçak alev topuna döndü. Kazada uçakta bulunan beş kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde patlamanın olduğunu belirten yetkililer, çarpışmanın sonucunda hiçbir sağ kurtulanın olmadığını dile getirdi. Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun olay yerine gelerek incelemelerde bulunacağı belirtildi.

05.03.2024 17:20
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Amerika Birleşik Devletleri Nashville'de tek motorlu küçük bir uçak otoyola çakıldı. Alev topuna dönen uçakta bulunan beş kişi hayatını kaybetti.

Olay, Charlotte Pike çıkışı sonrasındaki doğu istikametindeki şeritlerin dışına düşen tek motorlu bir uçağın yan yatmasıyla gerçekleşti. Polis, uçağın kalkış noktasını belirlemek için çalışmalar yürütüyor.

ABD'de Küçük Uçak Otoyola Çakıldı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

UÇAKTAN SAĞ ÇIKAN OLMADI

Federal Havacılık İdaresi'nin olay yerine gelerek incelemelerde bulunacağını belirten polis, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun da Salı günü gelmesinin beklendiğini bildirdi. Kazayla ilgili olarak, Pazartesi günü saat 19:40'ta Nashville'deki John Tune Havalimanı kontrol kulesine bir pilotun motor ve güç arızası yaşadığını bildiren bir mesaj geldiği açıklandı.

Olay yerinde patlamanın olduğunu ifade eden Nashville İtfaiye Dairesi sözcüsü, çarpışmanın sonucunda hiçbir sağ kurtulanın olmadığını dile getirdi.

ABD'de Küçük Uçak Otoyola Çakıldı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
ABD\'de Küçük Uçak Otoyola Çakıldı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Havacılık, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de Küçük Uçak Otoyola Çakıldı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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