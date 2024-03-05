ABD\'de Küçük Uçak Otoyola Çakıldı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri Nashville'de tek motorlu küçük bir uçak otoyola çakıldı. Alev topuna dönen uçakta bulunan beş kişi hayatını kaybetti.
Olay, Charlotte Pike çıkışı sonrasındaki doğu istikametindeki şeritlerin dışına düşen tek motorlu bir uçağın yan yatmasıyla gerçekleşti. Polis, uçağın kalkış noktasını belirlemek için çalışmalar yürütüyor.
Federal Havacılık İdaresi'nin olay yerine gelerek incelemelerde bulunacağını belirten polis, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun da Salı günü gelmesinin beklendiğini bildirdi. Kazayla ilgili olarak, Pazartesi günü saat 19:40'ta Nashville'deki John Tune Havalimanı kontrol kulesine bir pilotun motor ve güç arızası yaşadığını bildiren bir mesaj geldiği açıklandı.
Olay yerinde patlamanın olduğunu ifade eden Nashville İtfaiye Dairesi sözcüsü, çarpışmanın sonucunda hiçbir sağ kurtulanın olmadığını dile getirdi.
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Azerbaycan'ın Bağdat Büyükelçisi Nesir Memedov, Irak'ın Kerkük kentini ziyaret etti. Kerkük Valiliğini ziyaret eden Memedov, Vali Rakan Said el- Cuburi ile makamında bir araya geldi. Kerkük Valisi Cuburi, Büyükelçi Memedov'un Kerkük'e üçüncüsünü gerçekleştirdiği ziyaretten memnuniyetini dile getirdi. Cuburi, Azerbaycan hükümetinin, Irak ile ilişkilerin yanında özellikle Kerkük kentine verdiği önemin bir yansıması olduğunu belirtti.
AFAD'ın verilerine göre, Akdeniz açıklarında saat 16.17'de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 137,23 kilometre mesafede olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 12,74 kilometre olarak belirlendi.
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