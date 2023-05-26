ABD'de polis, 11 yaşındaki çocuğu göğsünden vurdu

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Mississippi eyaletinin Indianola şehrinde evlerinde yaşanan tartışma üzerine annesinin isteğiyle 911 acil yardım hattını arayan 11 yaşındaki Aderrien Murry isimli çocuk, gelen polislerin açtığı ateş sonucu ölümün eşiğinden döndü.

Hastanede yaklaşık olarak gördüğü 1 haftalık tedavinin sonucunda taburcu edilen Aderrien Murry adlı çocuğun avukatı Carlos Moore, "Çocuğun bir yetişkinle karıştırılmasının imkanı yok" diyerek çocuğa ateş açılmasıyla ilgili tam ve şeffaf soruşturma talebinde bulundu.

"MEMURUN EYLEMİ ÇOK UMURSAMAZ"

Anne Nakala Murry'nin anlattığına göre, 11 yaşındaki çocuk, 911'i arayarak evde kavga edildiği yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekibinden bir memur, Aderrien'i göğsünden vurdu.

CNN'e açıklamalarda bulunan avukat Moore, "911'e 1.83 metreden uzun bir yetişkin için ilanda bulunuldu ancak Aderrien'in boyu yaklaşık 1.50 metre. Yetişkin sanılmasının imkanı yok. Ne olduğunu bilmiyoruz ancak bu memrun eylemlerinin umursamaz, çok umursamaz olduğunu ve can kaybına yol açmasına ramak kaldığını biliyoruz" diye konuştu.

"DEĞİŞİKLİK VE HESAP VEREBİLİRLİK TALEP ETMELİYİZ"

Avukat Moore, Aderrien'in vurulduğu sabah hiçbir yanlışı olmadığının altını çizerek, "Hiçbir çocuk, korumaya ve hizmet etmeye yeminli kişiler tarafından böyle bir şiddete maruz bırakılmamalı. Bu genç çocuk ve ailesi için adalet talep etmeliyiz. Bunun gibi başka bir anlamsız trajedinin yaşanmasına izin veremeyiz. Emniyet güçlerinden değişim ve hesap verebilirlik talep etmek için topluluk olarak bir araya gelmeliyiz" ifadelerini kullandı.