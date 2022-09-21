Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi? Reuters'a yanıt verdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi? Reuters'a yanıt verdi

21.09.2022 08:59

Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiliz basınının sorularına yanıt verdi. BM Genel Kurulu'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşüp görüşmeyeceği hakkında, "Biden'ın ev sahipliği yapacağı bir resepsiyona katılacağım" ifadelerini kullandı.

ABD'de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinden önce İngiliz haber ajansı Reuters'a konuştu. Erdoğan, Washington'ın Türkiye'ye F-16 satma süreciyle ilgili yeni bilgiler verdi.

ERDOĞAN SENATÖRLER İLE GÖRÜŞTÜ

New York'ta ABD'li iki senatör ile görüşen ve bu görüşmelerin iyi geçtiğini söyleyen Erdoğan'ın senatörler Lindsey Graham ve Chris Coons ile görüştüğü de belirtildi. Erdoğan bu görüşmelerle ilgili olarak, "Bu iki senatör olumlu konuştu" dedi. Erdoğan, iki senatörün Washington'ın Türkiye'ye F-16 satmasına olumlu yaklaştığını ve bunu destekleyeceğini dile getirdi.

İNGİLİZLER RESMİ TAKVİMDE GÖRÜŞME OLMADIĞINI YAZDI

Erdoğan, Biden ile görüşüp görüşmeyeceğine dair bir soruya da, "Biden'ın ev sahipliği yapacağı bir resepsiyona katılacağını" söyledi. Fakat İngiliz haber ajansı, hem Biden'ın hem de Erdoğan'ın resmi takviminde resmi bir görüşmenin olmadığını yazdı.

ABD, TÜRKİYE'Yİ F-35 PROGRAMINDAN ÇIKARMIŞTI

Türkiye, ABD'den 40 adet Lockeed Martin yapımı F-16 ve 80 modernleştirme kiti satın almak için talepte bulunmuştu. ABD ile Türkiye arasındaki ilişki, Ankara'nın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi almasıyla bozulmuştu. ABD, Türkiye'yi F-35 programından çıkarmış ve yaptırım listesine almıştı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Joe Biden, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

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