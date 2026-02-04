ABD\'de uçak çalan şüpheli FBI tarafından yakalandı

ABD'de Washington eyaletinden izinsiz uçak çalan bir kişi, uçağı farklı bir eyalete uçurduktan sonra FBI tarafından yakalandı. Federal soruşturma yetkilileri, olayla ilgili çarpıcı ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı.
Polis raporlarına göre 38 yaşındaki Christian Estoque adlı şüpheli, 3 Ocak'ta Washington'daki Auburn Municipal Airport'tan tek motorlu bir uçağı izinsiz aldı. Uçak, birkaç gün sonra Corona Municipal Airport'ta bulundu. FAA radar verilerine göre uçağın "transponder" cihazı, uçuş rotasını gizlemek için manipüle edildi.
FBI'ın Los Angeles ofisi tarafından yürütülen soruşturmada, Corona'daki ikinci bir uçak çalma girişimi şüpheliyi ele verdi. 27 Ocak'ta Estoque, daha önce uzun süredir kayıtlı olmayan ikinci bir uçağı çalmaya çalışırken FBI ajanları tarafından yakalandı.
Federal belgelerde Estoque'nin pilot lisansı olmadığı ve ilk uçuş sırasında metamfetamin etkisi altında olduğunu kabul ettiği bildirildi. Yetkililer, şüphelinin uçakları uçururken gerekli ruhsat ve eğitimden yoksun olduğunu açıkladı.
Estoque, Los Angeles federal mahkemesinde "kayıtsız uçak işletmek" ve benzeri suçlamalarla resmen suçlandı. İlk duruşmasını 29 Ocak'ta yapan şüpheli, kefaletle serbest bırakıldı ve soruşturma devam ediyor.
FBI'a ek olarak California ve Washington'daki yerel polisler ile federal hava ve güvenlik birimleri olayın aydınlatılması için birlikte çalışıyor. Yetkililer, benzeri uçak hırsızlıklarına karşı kamuoyu duyarlılığını artırmak istiyor.
