ABD'de uçak çalan şüpheli FBI tarafından yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

ABD'de uçak çalan şüpheli FBI tarafından yakalandı

ABD\'de uçak çalan şüpheli FBI tarafından yakalandı
04.02.2026 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Washington eyaletinde, izinsiz bir uçak çalan Christian Estoque adlı şahıs, uçağı başka bir eyalete uçurduktan sonra FBI tarafından yakalandı. İlk uçuş sırasında uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu kabul eden ve pilot lisansı olmayan Estoque, Los Angeles federal mahkemesinde kayıtsız uçak işletmekle suçlandı.

ABD'de Washington eyaletinden izinsiz uçak çalan bir kişi, uçağı farklı bir eyalete uçurduktan sonra FBI tarafından yakalandı. Federal soruşturma yetkilileri, olayla ilgili çarpıcı ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı.

AUBURN'DAN ÇALINDI, CALİFORNİA'DA BULUNDU

Polis raporlarına göre 38 yaşındaki Christian Estoque adlı şüpheli, 3 Ocak'ta Washington'daki Auburn Municipal Airport'tan tek motorlu bir uçağı izinsiz aldı. Uçak, birkaç gün sonra Corona Municipal Airport'ta bulundu. FAA radar verilerine göre uçağın "transponder" cihazı, uçuş rotasını gizlemek için manipüle edildi.

İKİNCİ UÇAĞI ÇALMAYA KALKINCA YAKALANDI

FBI'ın Los Angeles ofisi tarafından yürütülen soruşturmada, Corona'daki ikinci bir uçak çalma girişimi şüpheliyi ele verdi. 27 Ocak'ta Estoque, daha önce uzun süredir kayıtlı olmayan ikinci bir uçağı çalmaya çalışırken FBI ajanları tarafından yakalandı.

PİLOT LİSANSI YOK

Federal belgelerde Estoque'nin pilot lisansı olmadığı ve ilk uçuş sırasında metamfetamin etkisi altında olduğunu kabul ettiği bildirildi. Yetkililer, şüphelinin uçakları uçururken gerekli ruhsat ve eğitimden yoksun olduğunu açıkladı.

Estoque, Los Angeles federal mahkemesinde "kayıtsız uçak işletmek" ve benzeri suçlamalarla resmen suçlandı. İlk duruşmasını 29 Ocak'ta yapan şüpheli, kefaletle serbest bırakıldı ve soruşturma devam ediyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

FBI'a ek olarak California ve Washington'daki yerel polisler ile federal hava ve güvenlik birimleri olayın aydınlatılması için birlikte çalışıyor. Yetkililer, benzeri uçak hırsızlıklarına karşı kamuoyu duyarlılığını artırmak istiyor.

Güvenlik, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de uçak çalan şüpheli FBI tarafından yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 saniyede tüm hayatı altüst oldu “Evim“ dediği mezarlıktan çıkmıyor 7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! "Evim" dediği mezarlıktan çıkmıyor
Libya’nın devrik lideri Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
ABD İran’ın talebini kabul etti Cuma günkü görüşme Umman’da yapılacak ABD İran'ın talebini kabul etti! Cuma günkü görüşme Umman'da yapılacak
Trump’tan yeni Epstein açıklaması: Masum olduğum ortaya çıktı Trump'tan yeni Epstein açıklaması: Masum olduğum ortaya çıktı
Kraliyet ailesinde Epstein depremi Saraydan kapı dışarı ettiler Kraliyet ailesinde Epstein depremi! Saraydan kapı dışarı ettiler
Trump’ı küplere bindiren soru: Sen en kötü muhabirsin Trump'ı küplere bindiren soru: Sen en kötü muhabirsin

21:51
Ambulansla oyundan çıktı Galatasaray-İstanbulspor maçında korku dolu dakikalar
Ambulansla oyundan çıktı! Galatasaray-İstanbulspor maçında korku dolu dakikalar
21:31
Axios: ABD, İran’ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti
Axios: ABD, İran'ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti
21:15
Yasemin Kay Allen’ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü
Yasemin Kay Allen'ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü
20:50
Suriye’de ABD’den DEAŞ’a 5 operasyon
Suriye'de ABD'den DEAŞ'a 5 operasyon
20:45
Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti
Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti
19:53
Bakan Şimşek’ten Justin Bieber paylaşımı
Bakan Şimşek'ten Justin Bieber paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 22:07:36. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'de uçak çalan şüpheli FBI tarafından yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.