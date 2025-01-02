ABD'de yaşanan saldırıyla ilgili Elon Musk'tan olay iddia - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ABD'de yaşanan saldırıyla ilgili Elon Musk'tan olay iddia

Geniş Video İzle

ABD'nin New Orleans şehrinde gerçekleşen araçlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Korkunç olay sonrası Elon Musk, New Orleans'daki saldırıda kullanılan araç ile ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın otelinin önünde patlayan Tesla'nın aynı yerden kiralandığını belirterek, olaylar arasında bağlantı olabileceğini öne sürdü.

02.01.2025 07:03  Güncelleme: 07:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tesla'nın sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, New Orleans'daki saldırıda kullanılan araç ile Trump'ın otelinin önünde patlayan Tesla'nın aynı yerden kiralandığını belirterek, olaylar arasında bağlantı olabileceğini iddia etti.

"TERÖR İHTİMALİ VAR"

Elon Musk, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Trump'ın önde gelen destekçilerinden ABD'li iş insanı Musk, Las Vegas kentindeki "Trump International" otelinin önünde alev alan Tesla kamyonetinin patlatıldığını iddia ederek, "Bunun bir terör eylemi olma ihtimali var." değerlendirmesinde bulundu.

"BELKİ BAĞLANTI VARDIR"

Musk, otel önünde alev alan Tesla kamyoneti ile New Orleans'da düzenlenen saldırıda kullanılan aracın "Turo" adlı araç paylaşım platformundan kiralandıklarını kaydederek, "Belki de bir bağlantı vardır." ifadelerini kullandı.

ABD'de yaşanan saldırıyla ilgili Elon Musk'tan olay iddia

ÖLÜ SAYISI 15'E YÜKSELDİ

New Orleans Adli Tabibi Dr. Dwight McKenna, daha önce 10 kişinin öldüğü açıklanan saldırıdaki rakamlarla ilgili güncelleme yaptı. McKenna, yazılı açıklamasında, Bourbon Caddesi üzerindeki saldırıda şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e çıktığını belirterek, "Yaşanan trajik olaydan dolayı derin bir üzüntü içindeyiz." ifadelerini kullandı. Kurbanlarla ilgili otopsilerin tamamlanmasının birkaç günü bulabileceğini ifade eden McKenna, otopsiler tamamlanıp yakınlarıyla görüşüldükten sonra hayatını kaybedenlerin kimliklerinin açıklanacağını kaydetti.

ABD'de yaşanan saldırıyla ilgili Elon Musk'tan olay iddia

NE OLMUŞTU?

New Orleans'in Bourbon Caddesi'nde dün gece saat 03.15 sularında bir aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonrası ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Saldırgan, olay yerinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucunda öldürülmüştü. ABD'li yetkililer, daha sonra saldırganın Texas eyaletinden Shamsud Din Jabbar adlı 42 yaşında ABD vatandaşı ve eski bir asker olduğunu açıklamıştı.

ABD\'de yaşanan saldırıyla ilgili Elon Musk\'tan olay iddia

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Donald Trump, New Orleans, Elon Musk, Teknoloji, Güvenlik, Saldırı, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de yaşanan saldırıyla ilgili Elon Musk'tan olay iddia - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • seyit abdullah:
    suryede isidi canlandrmak için yapılan planlı bir eylmdr,böylece PKK ya destek için tpilmistr 87 21 Yanıtla
  • Mehmet yılmaz:
    bunlara hiçbir şey olmaz oraki siyah duman burda dolardan pahalılıktan enflasyondan bize girecek hee zamanki gibi. 25 5 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    ABD VATANDAŞIDA OLSA TERÖRE HAYIR. AMA AMAÇ BÜYÜK İSRAİL PROJESİ VE SURİYE POLİTİKASI, BAŞKA BİR İSLAM ÜLKESİ İŞGALİ SENARYOSU. 16 11 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    MANTIKLI. 3 6 Yanıtla
  • Fk:
    kimse yemez abd israilin pkk ortak ceteler birleşti toplandı planın sebebi suriye pkk barınağı abd petrol kaynağı israilin toprak işkali mesele burda orda kalmak icin deaş bahanesiyle otda kalmak istiyorlar halbuki deaş diye birşey yok bunları amerika uyduruyor yemezler oğlum başka kapiya suriyede hic biriniz barınamasınız 8 1 Yanıtla
  • NURETTİN AVGIN:
    Bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyorlar. Hem Trump ve Elon Musk'a ayar veriyorlar hem de Daeş hala tehdit deyip Suriye'de Pkk yı desteğe devam edeceğiz diyecekler. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 DEM Parti heyeti ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı DEM Parti heyeti ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı
14:05 İsrail ordusunda intihar vakalarında büyük artış İsrail ordusunda intihar vakalarında büyük artış
14:01 ABD, Suriye’nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti
12:53 Cenaze törenine damga vuran an Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
23:17 Filistin, Al Jazeera’nin yayınlarını durdurdu Filistin, Al Jazeera'nin yayınlarını durdurdu
22:59 Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor
22:55 Las Vegas’ta Trump’ın otelinin önünde patlama Las Vegas'ta Trump'ın otelinin önünde patlama
22:15 İşte ABD’deki saldırının başlangıç anı İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı
22:13 Suudi Arabistan’da 6 İran vatandaşı idam edildi Suudi Arabistan'da 6 İran vatandaşı idam edildi
21:54 Bilal Erdoğan’dan tv100’e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır Bilal Erdoğan'dan tv100'e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:18 Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 15:16:10. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de yaşanan saldırıyla ilgili Elon Musk'tan olay iddia - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.