ABD'de yumurta krizi! Fiyatlar 2 katına çıkınca Türkiye'den ithalata başladılar - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ABD'de yumurta krizi! Fiyatlar 2 katına çıkınca Türkiye'den ithalata başladılar

Geniş Video İzle

ABD'de kuş gribi salgını nedeniyle milyonlarca tavuğun kesilmesinin ardından yumurta fiyatları 2 katına çıktı. Krizden çıkamayan ABD, 2 yıl sonra Türkiye'den yumurta ihraç etmeye başladı.

26.02.2025 21:43  Güncelleme: 22:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de kuş gribi salgını nedeniyle ülke genelinde 40 milyon tavuk kesildi. Tavuk sayısının azalmasının ardından ülkede neredeyse hiç yumurta kalmadı. Bu durum ABD'de yumurta fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Ortalama yumurta fiyatlarında yüzde 15,2'lik artış yaşanırken, yıllık artış oranı yüzde 53'e ulaştı.

ABD 2 YIL ARADAN SONRA TÜRKİYE'DEN YUMURTA İHRAÇ EDECEK

Krizi atlatmak için çeşitli yollar deneyen ABD hükümeti çözümü Türkiye'de buldu. 2 yıl aranın ardından 2 yılın aradan sonra Türkiye'den ABD'ye yumurta ihracatı başladı. ABD'den ilk olarak 22 bin tonluk talep geldi.

KİLOGRAM BAŞINA 50 CENT FON KESİNTİSİ

Türkiye'de ise Ticaret Bakanlığı iç piyasadaki dengeleri korumak için yumurta ihracatında kilogram başına 50 Cent fon kesintisi uygulanmasına karar verdi. Buna göre 1 kilogram yumurta ihraç eden işletme 50 Cent ödeyecek.

ABD\'de yumurta krizi! Fiyatlar 2 katına çıkınca Türkiye\'den ithalata başladılar

Amerika Birleşik Devletleri, Kuş Gribi, Türkiye, Ekonomi, İhracat, Tarım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de yumurta krizi! Fiyatlar 2 katına çıkınca Türkiye'den ithalata başladılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Nimetullah Tekdağ:
    ABD de iki katına çıktı ..bizde on katına çıktı kendimizden haberimiz varmı? 68 5 Yanıtla
  • Uvys Bdr:
    bedavadan gider oraya bizede daha lux olur 39 2 Yanıtla
  • Eyup Kaya:
    bugün markette fiyatlar 200 yakındı geçen hafta 139 tl 25 2 Yanıtla
  • Serpil Su:
    bizde kus gribi olmadan 10 katı oldu 20 3 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    orda kriz bitsin diye kriz bizde başlar. 10 1 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Demekki Ramazan öncesi yumurtaya yine zam var. 8 0 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Ülkece el ele verip ABD' deki bu krize son verebiliriz.. Hiçbir şey yapamiyorsak lütfen Dua edelim.. Amerikan halkı zor durumda yumurta bile alamıyorlar kriz çok ciddi boyuta ulaşmadan her evden birer ikişer tane yumurta toplayıp ulastiralim... 5 1 Yanıtla
  • 6242195:
    zam bizde yıllık 2 katı oluyor 3 0 Yanıtla
  • Ümit Demir :
    Tavukta yasakladilar disari satmayi bakın aylardır fiyatlar sabit nerdeyse..yasagi kaldirsinlar tavuk kg 200 cikar..yumurtada ins firlamaZ 2 0 Yanıtla
  • Serkan1!:
    hadi bakalım 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:07 Gossip Girl dizisiyle tanınmıştı Oyuncu Michelle Trachtenberg evinde ölü bulundu Gossip Girl dizisiyle tanınmıştı! Oyuncu Michelle Trachtenberg evinde ölü bulundu
21:43 ABD’de yumurta krizi Fiyatlar 2 katına çıkınca Türkiye’den ithalata başladılar ABD'de yumurta krizi! Fiyatlar 2 katına çıkınca Türkiye'den ithalata başladılar
19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ayaklarını denk al“ çıkışına CHP’den zehir zemberek yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ayaklarını denk al" çıkışına CHP'den zehir zemberek yanıt
19:15 Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar: Türkiye’yi durdurmamız imkansız Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar: Türkiye'yi durdurmamız imkansız
19:05 DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak
09:22 Nadide Sultan gözyaşlarına boğuldu: Babamla görüşmüyorum Nadide Sultan gözyaşlarına boğuldu: Babamla görüşmüyorum
09:16 Neler oldu neler İnanılmaz düelloda 8 gol var kazanan yok Neler oldu neler! İnanılmaz düelloda 8 gol var kazanan yok
09:10 Köprüde çırılçıplak intihar girişimi Köprüde çırılçıplak intihar girişimi
08:45 Meteoroloji’den 3 il için kuvvetli kar uyarısı Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli kar uyarısı
08:41 Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemilere kapandı Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemilere kapandı
08:28 Aybüke Pusat ile Furkan Andıç’tan aşk pozları Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'tan aşk pozları
08:25 Fatih Terim’den Arabistan’da bir ilk Fatih Terim'den Arabistan'da bir ilk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 23:12:38. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de yumurta krizi! Fiyatlar 2 katına çıkınca Türkiye'den ithalata başladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.