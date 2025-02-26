ABD\'de yumurta krizi! Fiyatlar 2 katına çıkınca Türkiye\'den ithalata başladılar

Dünya

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ABD'de kuş gribi salgını nedeniyle ülke genelinde 40 milyon tavuk kesildi. Tavuk sayısının azalmasının ardından ülkede neredeyse hiç yumurta kalmadı. Bu durum ABD'de yumurta fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Ortalama yumurta fiyatlarında yüzde 15,2'lik artış yaşanırken, yıllık artış oranı yüzde 53'e ulaştı.

ABD 2 YIL ARADAN SONRA TÜRKİYE'DEN YUMURTA İHRAÇ EDECEK

Krizi atlatmak için çeşitli yollar deneyen ABD hükümeti çözümü Türkiye'de buldu. 2 yıl aranın ardından 2 yılın aradan sonra Türkiye'den ABD'ye yumurta ihracatı başladı. ABD'den ilk olarak 22 bin tonluk talep geldi.

KİLOGRAM BAŞINA 50 CENT FON KESİNTİSİ

Türkiye'de ise Ticaret Bakanlığı iç piyasadaki dengeleri korumak için yumurta ihracatında kilogram başına 50 Cent fon kesintisi uygulanmasına karar verdi. Buna göre 1 kilogram yumurta ihraç eden işletme 50 Cent ödeyecek.