Haberler.com'un Washington temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD gündemindeki sıcak gelişmeleri Melis Yaşar'a değerlendirdi. Sural, Suriye yaptırımların kaldırılmasını, Trump'ın Ortadoğu politikaları, İsrail- Gazze hattındaki gerginlik, 'Altın Kubbe' savunma sistemi ve Başkan Biden'a yönelik sağlık tartışmaları hakkında bilgiler verdi.
Sural, ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımların, ülkenin yeniden yapılanma sürecine doğrudan etki ettiğini belirterek, "Yaptırımların devam ediyor olması Suriye'nin kalkınmasında önemli bir engeldi" dedi.
ABD savunma harcamalarındaki dikkat çeken artışa değinen Sural, "Ülkenin savunmasında kullanılacak 'Altın Kubbe' sistemine 175 milyar dolar harcanacak" açıklamasını yaptı. Sistemin sadece füze saldırılarına değil, "uzaydan gelebilecek tehditlere karşı da savunma sağlayacağını" vurguladı.
Donald Trump'ın dış politikadaki yeni duruşunu yorumlayan Sural, "Trump savaşların tamamen bitmesini istiyor" diyerek, önümüzdeki süreçte Gazze konusunda farklı adımlar atabileceğinin sinyalini verdi.
Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüş ayrılıklarına dikkat çeken Sural, "Trump önümüzdeki günlerde Netanyahu'nun savaşı devam ettirmedeki inadını kırabilecek açıklamalar yapabilir" dedi.
Başkan Joe Biden'ın sağlığı hakkında kamuoyuna geç bilgi verilmesi tepki topladı. Sural, "Biden'a konulan kanser teşhisinin bugüne dek anlaşılmaması eleştirilere neden oldu. Trump, Biden'ın hastalığının daha önceden var olduğunu ve yeni açıkladıklarını iddia ediyor" dedi
Son Dakika › Dünya › ABD'deki Gelişmeler ve Trump'ın Netanyahu'ya Karşı Çıkışı - Son Dakika
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