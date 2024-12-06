ABD'den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ABD'den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız

ABD\'den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Suriye'deki çatışmaları yakından izlediklerini ancak ABD'nin çatışmalara dahli olmadığını belirtti. Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, ABD güçlerinin Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'ye destek verip vermediğiyle ilgili soruya ise "Eğer ABD güçlerinin SDG ile askeri manevralara katılıp katılmadığını soruyorsanız, cevap hayır" ifadeleriyle yanıt verdi.

06.12.2024 01:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de rejim güçleri ile muhalif gruplar arasındaki çatışmalar devam ederken ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) dikkat çeken bir açıklama geldi. Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, Suriye rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasındaki çatışmalarla ilgili gelişmeleri yakından izlemeye devam ettiklerini ve ABD'nin çatışmalara dahli olmadığını tekrarladı.

"ABD'NİN OLUP BİTENDE ROLÜ YOK"

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında konuştu. Bir basın mensubunun, Suriye'de rejim karşıtı güçlerin devam eden ilerleyişi karşısında ABD'nin pozisyonuna ilişkin sorusunu yanıtlayan Ryder, "Durumu kesinlikle yakından izliyoruz. Tekrar ediyorum, ABD'nin şu anda Suriye'nin kuzeybatısında olanlar, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) operasyonları ve Suriye rejimi açısından olan bitende hiçbir rolü yok" dedi.

YPG İLE ÇATIŞMALARA DAHİL OLMAYACAĞIZ

Ryder, Suriye'deki gelişmelerin "istikrarsızlaştırıcı etkisinin farkında" olduklarını ifade ederek, tüm taraflara gerilimin azaltılması ve bölgedeki azınlık grupların korunması çağrısını tekrarladı. ABD güçlerinin Suriye'de SDG adını kullanan PKK/ YPG'ye destek verip vermediğiyle ilgili soruya da Ryder, "Eğer ABD güçlerinin SDG ile askeri manevralara katılıp katılmadığını soruyorsanız, cevap hayır." karşılığını verdi. Ryder, PKK/YPG'nin operasyonlarından haberdar olduklarını ancak onlar hakkında konuşmayacağını belirterek, ABD'nin Suriye'de sadece DEAŞ ile mücadele için bulunduğunu ve işbirliklerinin de yalnızca bu kapsamda olduğunu iddia etti.

3 ABD ASKERİ YARALANDI

Suriye'nin doğusunda bulunan ABD'ye ait "MSS Euphrates" adlı askeri üsse 3 Aralık'ta yapılan roket ve havan topu saldırıları sonucu 3 ABD askerinde travmatik beyin hasarı oluştuğunu açıklayan Ryder, "Tehdit altında olmaları durumunda güçlerimizi korumak için uygun önlemleri almaktan çekinmeyeceğiz." dedi. Ryder, söz konusu saldırıyı kimin yapmış olabileceği konusunda incelemelerin devam ettiğini belirterek, "Ancak o bölgede İran destekli milis grupların ve Suriye rejim güçlerinin faaliyet gösterdiğini vurgulamak önemli." diye konuştu. Ryder, 3 Aralık'taki basın toplantısında, ABD Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların Suriye'de bulunan rejim güçlerine ait bazı hedefleri vurduğunu doğrulamış, bu saldırıların bölgede bulunan Amerikan askerlerini korumak için yapıldığını ileri sürmüştü.??????? Saldırılarda MSS Euphrates üssünün yakınlarında bulunan rejim güçlerine ait roket bataryalarının ve bir T-64 tankının etkisiz hale getirildiğini söyleyen Ryder, saldırının "SDG'ye destek" amaçlı gerçekleştirilmediğini savunmuştu.

Kaynak: AA

Suriye, PKK, YPG, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:55 Okullarda yeni dönem: Serbest kıyafet dönemi sona erdi, üniformalar geri dönüyor Okullarda yeni dönem: Serbest kıyafet dönemi sona erdi, üniformalar geri dönüyor
00:11 Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
23:34 Esad’ın planı açık oldu: Hama’dan taktiksel çekildik Esad'ın planı açık oldu: Hama'dan taktiksel çekildik
22:40 Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu istifaya davet etti Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti
22:27 ABD’de 7 büyüklüğünde deprem 2 eyalette Tsunami alarmı ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami alarmı
10:06 Dev havacılık şirketi binlerce kişiyi işten çıkaracak Dev havacılık şirketi binlerce kişiyi işten çıkaracak
10:01 İrem Derici’nin zor anları Hasan Can Kaya’nın adını duyunca verdiği tepki bomba İrem Derici'nin zor anları! Hasan Can Kaya'nın adını duyunca verdiği tepki bomba
09:55 Cezaevindeki mahkuma uyuşturucu temin eden avukat tutuklandı Cezaevindeki mahkuma uyuşturucu temin eden avukat tutuklandı
09:51 Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor
09:48 Bolu Dağı Tüneli’nde makas kazası İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı Bolu Dağı Tüneli'nde makas kazası! İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı
09:45 Çeçen liderden Trump’a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış Çeçen liderden Trump'a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış
09:43 Sözleşmeli personeller 5 kata kadar ücret alabilecek Sözleşmeli personeller 5 kata kadar ücret alabilecek
09:26 Yasemin Kay Allen’dan elbise eleştirilere cevap: İnsan bedeni kutlanmalı Yasemin Kay Allen'dan elbise eleştirilere cevap: İnsan bedeni kutlanmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 01:43:45. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.