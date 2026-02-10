Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz

Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz
10.02.2026 06:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun önemli ismi Aziz Gazenferi, ABD'nin Umman'daki müzakerelerden önce İran'a 4 şart sunduğunu ve kabul edilmemesi halinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunduğunu söyledi. ABD'nin balistik füze programı, bölgesel vekil gruplara destek, zenginleştirilmiş uranyum ve nükleer meseleyi müzakere konusu yapmak istediğini belirten Gazenferi, İran'ın savunma yeteneklerinin müzakare konusu olamayacağını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi İşlerden Sorumlu Komutan Yardımcısı Vekili Aziz Gazenferi, ABD'nin, Umman'daki müzakerelerden önce İran'a 4 şart sunduğunu ve kabul edilmemesi halinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Gazenferi, Devrim Muhafızlarına bağlı "Sadık Sabah" anlamına gelen "Sobh-e Sadık" dergisinde, İran ile ABD heyetlerinin Umman'da yürüttüğü dolaylı müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BU 4 ŞART KABUL EDİLMEZSE SALDIRACAĞIZ"

ABD'nin, Umman'daki müzakerelerden önce İran'a 4 şart sunduğunu ve kabul edilmemesi halinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunduğunu aktaran Gazenferi, ülkesinin söz konusu bu tehdit ve psikolojik savaş karşısında teslim olmadığını dile getirdi.

ABD'den İran'a 4 şart: Bunları yerine getirmezseniz vururuz

"İRAN'IN SAVUNMA YETENEKLERİ MÜZAKERE KONUSU OLAMAZ"

Gazenferi, ABD'nin, balistik füze programı, bölgesel vekil gruplara destek, zenginleştirilmiş uranyum ve nükleer meseleyi müzakere konusu yapmak istediğini hatırlatarak, İran'ın savunma yeteneklerinin müzakare konusu olamayacağını ve müzakerelere rağmen askeri tedbirleri almaya devam ettiklerini söyledi.

"GÖRÜŞME YALNIZCA NÜKLEER MESELELERLE İLGİLİ"

Umman'daki müzakere görüşmelerinin genel çerçevesinin, ABD'nin öne sürdüğü şartlara göre değil İran'ın tutumuna göre şekillendiğini öne süren Gazenferi, görüşmelerin yalnızca nükleer meselelerle ilgili olduğunu hatırlattı.

"MÜZAKERE HEYETİNE GÜVEN DUYULMALI"

Gazenferi, ABD ile müzakere sürecini yürüten İranlı müzakere heyetinin, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından belirlenen politikalar çerçevesinde faaliyet yürüttüğünü ve bu nedenle müzakere heyetine güven duyulması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası İlişkiler, Politika, Siyaset, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Evinin bahçesinde korkunç son Başı şerit testereye sıkıştı Evinin bahçesinde korkunç son! Başı şerit testereye sıkıştı
Galatasaray’ın rakibi puanı son saniyede aldı Galatasaray'ın rakibi puanı son saniyede aldı
Herkes onu konuşuyor 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir Herkes onu konuşuyor! 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir
12 maçtır yenilmiyorlar Bu takımı kim durduracak 12 maçtır yenilmiyorlar! Bu takımı kim durduracak?
En yakın rakibe 17 puan fark attılar PSV Eindhoven şampi... En yakın rakibe 17 puan fark attılar! PSV Eindhoven şampi...
Sahilde kan donduran manzara Yürürken fark edip telefona sarıldı Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı
Hayvanlarına yem alamayan vatandaşın isyanı: Yemin ederim içim yanıyor Hayvanlarına yem alamayan vatandaşın isyanı: Yemin ederim içim yanıyor

07:07
Epstein’ın suç ortağından Trump’a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım
Epstein'ın suç ortağından Trump'a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım
06:55
Pedofili dosyasından çıkan isim olay Kendi adasını bile hizmetine vermiş
Pedofili dosyasından çıkan isim olay! Kendi adasını bile hizmetine vermiş
06:22
Tel Aviv ve Atina’nın uykularını kaçıran fotoğraf Bölgede büyük panik hakim
Tel Aviv ve Atina'nın uykularını kaçıran fotoğraf! Bölgede büyük panik hakim
06:12
Bomba iddia Gazze’ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu
Bomba iddia! Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu
22:59
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
22:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e destek telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu
22:06
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı’ndan birkaç saat önce ABD’den telefon aldık
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık
21:47
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 07:25:24. #7.11#
SON DAKİKA: Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.