ABD'den İran'a Deniz Ablukası
ABD, İran'a yönelik ablukada 17 geminin rotasını değiştirdi, 2 gemi ise hizmet dışı bırakıldı.
ABD ordusu, İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 17 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 2 geminin ise 'hizmet dışı' bırakıldığını bildirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 17 ticari geminin rotası değiştirildi ve 2 gemi 'hizmet dışı" bırakıldı. Uyumun sağlanması için 2 gemiye baskın yapıldı" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: DHA
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