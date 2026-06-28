ABD'den İran'a Ek Saldırılar - Son Dakika
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ABD'den İran'a Ek Saldırılar

ABD\'den İran\'a Ek Saldırılar
28.06.2026 08:10
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ABD ordusu, İran'daki çeşitli hedeflere yönelik yeni hava saldırıları düzenledi.

ABD ordusu, " İran'daki çok sayıda hedefe ek saldırılar düzenledik" açıklamasını yaptı.

İran basını, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin Tahiruyi köyünden patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Ayrıca, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'nın Mesen köyünün saldırıda hedef alındığı da aktarıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise İran'daki çok sayıda hedefe yönelik ek saldırılar düzenlediklerini kaydetti. Açıklamada, "İran'a ateşkes anlaşmasına uyması için bir fırsat tanındı; ancak İran, bu sabah 'M/T Kiku' tankerine tek yönlü bir insansız hava aracı saldırısı düzenleyerek bu fırsatı değerlendirmemeyi tercih etti. Panama bayraklı tanker, iki milyondan fazla varil ham petrol ile Hürmüz Boğazı yakınlarından geçiyordu. CENTCOM güçleri, ticari gemilere yönelik İran'ın devam eden saldırganlığına doğrudan yanıt olarak bugün hava saldırıları düzenledi. ABD askeri uçakları, İran'ın askeri gözetleme altyapısını, iletişim sistemlerini, hava savunma tesislerini, insansız hava aracı depolama tesislerini ve mayın döşeme kapasitelerini hedef aldı. Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişi devam ediyor. ABD güçleri tetikte, etkili ve hazır durumda" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'den İran'a Ek Saldırılar - Son Dakika

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