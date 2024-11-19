ABD'den İsrail ve Hizbullah Arasındaki Çatışmaya İlişkin Yeni Girişim - Son Dakika
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Dünya

ABD'den İsrail ve Hizbullah Arasındaki Çatışmaya İlişkin Yeni Girişim

ABD\'den İsrail ve Hizbullah Arasındaki Çatışmaya İlişkin Yeni Girişim

ABD Başkanı Biden'ın danışmanı Hochstein, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmayı sona erdirmek amacıyla Lübnan Meclis Başkanı Berri ile bir araya geldi. Görüşme, sorunun çözümü için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

19.11.2024 15:48  Güncelleme: 15:49
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ABD Başkanı Biden'ın danışmanı Hochstein, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmayı sonlandırmak için Lübnan Meclis Başkanı Berri ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmayı sonlandırmak için Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile başkent Beyrut'ta bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Hochstein, "Beyrut'ta bu kararı kolaylaştırmak için bulunuyorum ama nihayetinde bu çatışmanın bir sonuca varması tarafların kararı" dedi.

Hochstein, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile yaptığı görüşmenin yapıcı olduğunu ve bunun Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmayı sona erdirmek için gerçek bir fırsat olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Meclis Başkanı, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'den İsrail ve Hizbullah Arasındaki Çatışmaya İlişkin Yeni Girişim - Son Dakika

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