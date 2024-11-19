ABD\'den İsrail ve Hizbullah Arasındaki Çatışmaya İlişkin Yeni Girişim

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ABD Başkanı Biden'ın danışmanı Hochstein, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmayı sonlandırmak için Lübnan Meclis Başkanı Berri ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmayı sonlandırmak için Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile başkent Beyrut'ta bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Hochstein, "Beyrut'ta bu kararı kolaylaştırmak için bulunuyorum ama nihayetinde bu çatışmanın bir sonuca varması tarafların kararı" dedi.

Hochstein, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile yaptığı görüşmenin yapıcı olduğunu ve bunun Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmayı sona erdirmek için gerçek bir fırsat olduğunu belirtti.