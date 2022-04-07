ABD'den Türkiye'ye "Rus oligark" mesajı: Kirli paranın havuzu olmayın - Son Dakika
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ABD'den Türkiye'ye "Rus oligark" mesajı: Kirli paranın havuzu olmayın

07.04.2022 15:31
ABD'den Türkiye'ye "Rus oligark" mesajı: Kirli paranın havuzu olmayın

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin oligark parası konusunda dikkatli olması ve kirli paranın havuzu olmaması gerektiği belirtildi

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile bir araya geldi. ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Marisa Lago da iki ülkenin ekonomik ve ticari boyutundaki işbirliğini geliştirmek üzere dün ve bugün Ankara'da temaslarda bulundu.

Bu görüşmeler sonrası ABD'den Türkiye'ye Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla ilgili olarak "Rus oligarkların kirli parası için havuz olmamaya dikkat etmeli" mesajı geldi.

Görüşmelerin ardından DW Türkçe'nin Batılı ülkelerin Rusya yaptırımları ve Türkiye'nin pozisyonu ile ilgili sorusunu yanıtlayan Büyükelçilik Sözcüsü Julie Eadeh, "Sayın Nuland 4 Nisan'da Türk yetkililerle Ankara'da bir araya geldi. Kendisinin de söylediği gibi, Türkiye'nin dikkatli olması ve topraklarının yaptırımlardan kurtulunmasına ya da Rus oligarkların kirli parası için havuz olmasına izin vermemesi çok önemli" ifadelerini kullandı.

ABD ve bazı Batılı müttefikler Rusya'ya Ukrayna saldırısı nedeniyle çeşitli yaptırımlar uygulama kararı alırken, iki ülke ile de yakın ilişkisi bulunan ve kolaylaştırıcı rol üstlenen Türkiye yaptırımlara uymayacağını belirtmişti.

"TİCARİ İLİŞKİLER DAHA DA GELİŞEBİLİR"

Lago'nun görüşmeleri ile ilgili soruya karşılık ise Türkiye ile ABD arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkilerin bu temaslarla geliştirilmesinin önemine de değinen Eadeh, 2021 yılında Türkiye'den ABD'ye yapılan ihracatta yüzde 45 artış olduğuna ve 16 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

ABD'nin Türkiye'nin dördüncü en büyük ticaret ortağı olduğunu hatırlatan Sözcü Eadeh, iki ülke ticari ilişkilerinin daha da geliştirilmesinin mümkün olduğunu belirtti.

"ENERJİ İŞBİRLİĞİMİZ SÜRECEK"

Eadeh, iki ülkenin enerji alanındaki işbirliği ile ilgili olarak da Türkiye'nin son yıllarda enerji kaynaklarının güvenliği ve çeşitliliği konusunda önemli gelişmeler kaydettiğini söyledi.

Bu kapsamda Türkiye'nin yenilenebilir enerji ile ilgili gelişmelerde de öncü olduğunu belirten Eadeh, "ABD olarak Türkiye ile enerji güvenliğinde daha çok işbirliği yapmayı bekliyoruz" dedi.

NULAND-ÖNAL GÖRÜŞMESİ SONRASI ORTAK AÇIKLAMA

Victoria Nuland ve Büyükelçi Sedat Önal görüşmesinin ardından yapılan yazılı açıklamada ise görüşmede "ekonomik ve savunma işbirliği, terörle mücadele, bölgesel ve küresel meseleler dahil olmak üzere iki ülkenin ortak çıkarlarının bulunduğu konu başlıklarının gözden geçirildiği" belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye ve ABD, Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına dair ortak taahhütlerini yinelemişlerdir. ABD, Türkiye'nin savaşa adil ve diplomatik bir çözüm bulunmasını kolaylaştırmak amacıyla sergilediği çabaları memnuniyetle karşılamıştır" denildi.

YORUMLAR (10)
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Türkiye, Rusya, ABD, Politika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Dünya ABD'den Türkiye'ye 'Rus oligark' mesajı: Kirli paranın havuzu olmayın - Son Dakika


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