ABD Dışişleri Bakanı alnında haç işaretiyle televizyona çıktı - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı alnında haç işaretiyle televizyona çıktı

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun televizyon programına alnında haç işaretiyle çıkması sosyal medyada gündem oldu. Rubio'nun Hristiyanlar için oruç döneminin başlangıcı olan Kül Çarşambası kapsamında bu işareti taşıdığı belirlendi. Rubio Trump'ın Gazze tehdidine ilişkin, "Trump bir şey yapacağını söylüyorsa yapacaktır, onu ciddiye alın" dedi.

06.03.2025 15:33
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, alnına külden haç işareti çizilmiş halde televizyon yayınına katıldı. Rubio'nun alnındaki haç işareti ve Gazze'deki duruma ilişkin yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. Rubio'nun haç işaretini Hristiyanlıkta önemli bir gün olan Kül Çarşambası kapsamında taşıdığı belirlendi.

KÜL ÇARŞAMBASI NEDİR?

Kül Çarşambası Hristiyanlar için oruç döneminin başlangıcı. Büyük perhiz dönemi olarak da adlandırılan bu süreç, 40 gün sürüyor. Kül Çarşambası'nda isteyenler, alnına palmiye küllerinden haç şekli çizer; bu uygulama tövbe ve günahların affı için bir semboldür.

"REHİNELER SERBEST BIRAKILMAZSA BU SİZİN İÇİN CEHENNEM OLACAK"

Axios'a konuşan iki kaynağa göre ABD heyetleri İsrail'den habersiz Hamas ile görüştü. Haber yayıldıktan kısa süre sonra ABD Başkanı Donald Trump'tan Hamas'a yönelik tehditler geldi. "Şalom Hamas, merhaba ve güle güle anlamına gelir. seçim sizin" diyen Trump, "Rehineler serbest bırakılmazsa, bu sizin için cehennem olacak. Dediğimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak. Hayatlarını mahvettiğiniz eski rehinelerle görüştüm. Bu sizin son uyarınız. Liderlik için, hala şansınız varken Gazze'yi terk etmenin tam zamanıdır." ifadelerini kullandı.

"BUNU CİDDİYE ALSALAR İYİ OLUR"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ise Trump'a yakınlığıyla bilinen FOX News'te yaptığı açıklamalarda Hamas'ı Trump'ın sözlerini ciddiye almaya çağırarak yeni bir tehditte bulundu ve şöyle dedi:

"İnsanlar Başkan'ın bu insanlarla görüştüğünü, onların hikayelerini dinlediğini ve haklı olarak öfkelendiğini anlamıyor. Her hafta sonu bir deri bir kemik kalmış rehinelerin serbest bırakıldığı, cesetlerin teslim edildiği, bazen yanlış cesetlerin olduğu, burada beş, orada üç kişinin olduğu ve oyunlar oynandığı videoları izlemekten bıktı. Ve bu konuda sabrını yitirdi. Eğer bir şey yapacağını söylüyorsa, onu yapacaktır. Bu yüzden bunu ciddiye alsalar iyi olur."

ABD Dışişleri Bakanı alnında haç işaretiyle televizyona çıktı

Diplomasi, Politika, Gündem, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Dışişleri Bakanı alnında haç işaretiyle televizyona çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 149700:
    boş teneke 52 1 Yanıtla
  • 81855655As:
    abd si ab. si hiristiyanlar külübü. 49 0 Yanıtla
  • cemil:
    Kilise tarafından 4. yüzyılda belirlenmiş, kırk günlük, oruç ve sakınma günlerinden oluşan Tanrı’ya adanmayla ilgili litürjik bir dönemdir. Hristiyanlığın ilk dönemlerinde Oruç döneminin süresi kiliseler arasında farklılık gösteriyordu. Zamanla 6 hafta (42 gün) olarak sabitlendi. Ancak oruç tutulmayan Pazar günleri çıkarıldığında bu durum, 36 gün oruç tutulacağı anlamına geliyordu.7. yüzyılda Oruç dönemine 4 gün daha eklendi ve oruç süresi 40 güne tamamlandı.[ 17 4 Yanıtla
  • Ali Kapancı:
    cehenneme kadar yolun var 16 0 Yanıtla
  • Alper Elma:
    mal 12 0 Yanıtla
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