Blinken, Londra\'da Kritik Görüşmeler Yapacak

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yarın (9 Eylül) İngiltere'nin başkenti Londra'yı ziyaret edecek.

ABD medyası, Bakan Blinken'in Londra'da İngiliz yetkililerle Orta Doğu ve Ukrayna konusunda görüşmeler yapacağını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ziyaretin 2 gün süreceğini belirttiği açıklamasında, "Blinken 9-10 Eylül tarihlerinde Birleşik Krallık'a gidecek ve burada ABD-İngiltere Stratejik Diyaloğu'nun açılışını yapacak ve Hint-Pasifik, Orta Doğu ve Ukrayna da dahil olmak üzere bir dizi kritik konuyu görüşmek üzere üst düzey hükümet yetkilileriyle bir araya gelecek" dedi.