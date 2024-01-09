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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile Gazze'deki insani yardımı görüştü - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile Gazze'deki insani yardımı görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu'daki resmi temasları kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile El-Ula'da bir araya geldi. Görüşmede Gazze'ye insani yardımın önemi ele alındı. Blinken ayrıca, Yemenli Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılarını da kınadı ve bölgede kalıcı barış ve güvenliğin sağlanması için çalışılması gerektiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile Gazze\'deki insani yardımı görüştü
09.01.2024 - 10:27,  Güncelleme: 10:28
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi temaslarını sürdürdüğü Orta Doğu'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile El- Ula'da bir araya geldi. Blinken, görüşmede Gazze'ye insani yardımın konuşulduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdün'deki temaslarının ardından Suudi Arabistan'a giderek dün Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Blinken, "Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile El-Ula'da bir araya geldik ve Gazze'deki insani ihtiyaçların acilen karşılanmasının ve çatışmaların daha fazla yayılmasının önlenmesinin önemini ele aldık" dedi.

KIZILDENİZ AÇIKLAMASI

Blinken, Selman ile yaptığı görüşme öncesinde Yemenli Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef alan saldırılarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Blinken, "Bu çatışma genişlememelidir. En işlek ticaret koridorlarından biri olan Kızıldeniz'de Husilerin gerçekleştirdiği ve küresel deniz taşımacılığının yaklaşık yüzde 20'sini sekteye uğratan ya da gemilerin rota değiştirmesine neden olan saldırıları kınıyoruz. Bu durum gıda, yakıt, ilaç ve insani yardımın taşınma maliyetini ve süresini arttırmaktadır. Acil hedeflere odaklansak bile kalıcı barışın ve güvenliğin sağlanması için de çalışmalıyız. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail için kalıcı güvenlik ve Filistin halkı için bir devlet sağlayan bölgesel bir yaklaşım vizyonuna sahiptir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile Gazze'deki insani yardımı görüştü - Son Dakika
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