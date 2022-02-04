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ABD Dışişleri'ne göre Erdoğan'ın Kiev ziyareti bölgesel istikrarı güçlendirecek! - Son Dakika

ABD Dışişleri'ne göre Erdoğan'ın Kiev ziyareti bölgesel istikrarı güçlendirecek!

04.02.2022 08:30

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin arttığı bir dönemdeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kiev'e yaptığı ziyarete ABD'den ilk yorum geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Erdoğan'ın bu ziyaretinin Türkiye ile Ukrayna arasındaki iş birliğini ortaya koyduğunu belirtirken, "Bu hamlenin bölgesel istikrarı ve Ukrayna'nın kendini savunma kabiliyetini güçlendirdiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price düzenlediği günlük basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretini değerlendirdi.

"BÖLGESEL İSTİKRARI GÜÇLENDİRECEK BİR HAMLE"

Erdoğan'ın Kiev ziyaretinin NATO müttefiki Türkiye ile Ukrayna arasındaki iş birliğini ortaya koyduğunu belirten Price, "Bunun bölgesel istikrarı ve Ukrayna'nın kendini savunma kabiliyetini güçlendirdiğini düşünüyoruz." dedi. Price şöyle devam etti:

"Biz kendimiz Ukrayna'ya eşi görülmemiş düzeyde savunma, güvenlik yardımı sağladığımız gibi, NATO müttefiklerimize de Ukraynalı ortaklarımıza ABD menşeli ekipmanı sağlama yetkisi verdik ve ortakları ve müttefikleri, olası bir Rus işgalini caydırmak için, Rusya'nın saldırganlığına direnmeleri için Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağlamaya genel olarak teşvik ediyoruz."

RUSYA'YA YÖNELİK DİPLOMASİ ÇAĞRISI

Rusya'yı yürüttüğü "dezenformasyon kampanyası"nı durdurmaya ve barışçıl bir çözüm için diplomasi ve diyaloga girmeye çağırdıklarını ifade eden Price, Rus istihbaratının, televizyon, radyo, sosyal medya ve konferans gibi platformlarda geniş bir dezenformasyon ve propaganda çabası içinde olduğunu bildiklerini söyledi.

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Son Dakika Dünya ABD Dışişleri'ne göre Erdoğan'ın Kiev ziyareti bölgesel istikrarı güçlendirecek! - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: ABD Dışişleri'ne göre Erdoğan'ın Kiev ziyareti bölgesel istikrarı güçlendirecek! - Son Dakika
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