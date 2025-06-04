ABD, Gazze\'de ateşkes teklifini reddetti

ABD, BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkes talep eden karar tasarısını veto etti.

ABD'DEN GAZZE'DE ATEŞKES KARARINA VETO

İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı saldırıları tüm dünyanın gözleri önünde devam ederken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda (BMGK) oylama yapıldı. Gazze'de ateşkes sağlanması için BMGK'ya sunulan karar tasarısı, ABD tarafından veto edildi. ABD skandal kararın gerekçesi olarak, Hamas'ın kınanmamasını gösterdi.

İSRAİL GAZZELİLERİ GÖÇE ZORLUYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden zorla güney bölgelerine göç ettirdiği Filistinlilerin evlerine dönmemelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, Filistinlilerin zorla güneye göç ettirildiği Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinin bloklara bölündüğü ve kırmızıyla işaretlendiği bir harita paylaştı.

Adraee, Gazze Şeridi'nin kuzeyini oluşturan Beyt Lahiya, Beyt Hanun, Cibaliya ve civarındaki yerleşimlerdeki evlerine dönmek isteyen Filistinlilerin kuzeye gitmemeleri gerektiğini belirtti.

İsrail ordusu daha önce Gazze'yi kalıcı olarak işgal etmek için kapsamlı saldırılara başladığını duyurmuştu.

İsrail, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirmek için uygulamaya başladığı saldırı planı kapsamında Filistinlileri Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürmek için sık sık "tahliye emirleri" yayımlıyor.