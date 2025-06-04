ABD, Gazze'de ateşkes teklifini reddetti - Son Dakika
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Dünya

ABD, Gazze'de ateşkes teklifini reddetti

ABD, Gazze\'de ateşkes teklifini reddetti
04.06.2025 23:38
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'na (BMGK) Gazze'de ateşkes sağlanması için sunulan karar tasarısı, Hamas'ı kınamadığı gerekçesiyle ABD tarafından veto edildi.

ABD, BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkes talep eden karar tasarısını veto etti.

ABD'DEN GAZZE'DE ATEŞKES KARARINA VETO

İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı saldırıları tüm dünyanın gözleri önünde devam ederken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda (BMGK) oylama yapıldı. Gazze'de ateşkes sağlanması için BMGK'ya sunulan karar tasarısı, ABD tarafından veto edildi. ABD skandal kararın gerekçesi olarak, Hamas'ın kınanmamasını gösterdi.

İSRAİL GAZZELİLERİ GÖÇE ZORLUYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden zorla güney bölgelerine göç ettirdiği Filistinlilerin evlerine dönmemelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, Filistinlilerin zorla güneye göç ettirildiği Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinin bloklara bölündüğü ve kırmızıyla işaretlendiği bir harita paylaştı.

Adraee, Gazze Şeridi'nin kuzeyini oluşturan Beyt Lahiya, Beyt Hanun, Cibaliya ve civarındaki yerleşimlerdeki evlerine dönmek isteyen Filistinlilerin kuzeye gitmemeleri gerektiğini belirtti.

İsrail ordusu daha önce Gazze'yi kalıcı olarak işgal etmek için kapsamlı saldırılara başladığını duyurmuştu.

İsrail, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirmek için uygulamaya başladığı saldırı planı kapsamında Filistinlileri Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürmek için sık sık "tahliye emirleri" yayımlıyor.

Birleşmiş Milletler, Güvenlik, Politika, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD, Gazze'de ateşkes teklifini reddetti - Son Dakika

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    Yorumlar (12)

  • Mehmet Ali Karatay:
    20 senedir gaze he gaze Eminönü de toplanıp balık ekmek iyyeceninize gidin gazeye 7 47 Yanıtla
  • Halis demir:
    Caape şimdi bir uzun menzilli heykel yollar herşeyi hslleder 23 17 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Akplileri oraya bekliyolar ondan 7 16 Yanıtla
  • Omer Kendi:
    1-2 seneye ortadogu yanar , israil muhtamel buyuk bir savasin icine girecek . 20 1 Yanıtla
  • TÜRK GÜCÜ:
    Bu işin sonu Türkiye İsrail savaşına gider…O gün çok uzak değil 15 4 Yanıtla
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