ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Trump'a İran uyarısı: Askeri kaybımız olur - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Trump'a İran uyarısı: Askeri kaybımız olur

ABD Genelkurmay Başkanı\'ndan Trump\'a İran uyarısı: Askeri kaybımız olur
23.02.2026 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, Başkan Donald Trump'ı İran'a yönelik olası bir askeri operasyonun ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı. Böyle bir saldırının kısa vadeli bir müdahale olmaktan çıkıp uzun süreli bir çatışmaya dönüşebileceğini ve ABD askeri kayıplarına yol açabileceğini belirten Caine ''Emir verilirse uygularız ama risk büyük'' dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, Başkan Donald Trumpİran'a yönelik olası bir askeri operasyonun ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı. Amerikan basınında yer alan haberlere göre Caine, böyle bir saldırının kısa vadeli bir müdahale olmaktan çıkıp uzun süreli bir çatışmaya dönüşebileceğini ve ABD askerî kayıplarına yol açabileceğini değerlendirdi.

"EMİR VERİLİRSE UYGULARIZ, ANCAK RİSK BÜYÜK"

Axios'un haberine göre güvenlik toplantılarında konuştuğu belirtilen Caine'in, Başkan'ın vereceği her türlü emri yerine getireceklerini ifade ettiği; ancak operasyonun kapsamı ve olası sonuçlarının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı. Pentagon kaynakları, özellikle İran'ın bölgedeki askeri kapasitesi ve müttefik unsurlarının verebileceği karşılığın çatışmayı genişletebileceğine işaret ediyor.

ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Trump'a İran uyarısı: Askeri kaybımız olur

YÖNETİM İÇİNDE FARKLI GÖRÜŞLER

Washington kulislerinde, Trump yönetimi içinde İran'a karşı izlenecek yol haritası konusunda farklı görüşlerin bulunduğu belirtiliyor. Diplomatik kanalların zorlanması gerektiğini savunan isimlerin yanı sıra, daha sert ve sınırlı askeri seçeneklerin masada tutulmasını isteyenlerin de olduğu ifade ediliyor. Nihai kararın henüz verilmediği, hem diplomasi hem de askeri senaryoların değerlendirilmeye devam ettiği bildiriliyor.

BÖLGESEL GERİLİM TIRMANABİLİR

Uzmanlar, İran'a yönelik doğrudan bir ABD müdahalesinin sadece iki ülke arasında kalmayabileceği, Orta Doğu genelinde daha geniş çaplı bir istikrarsızlığa yol açabileceği uyarısında bulunuyor. İran'ın olası bir saldırıya misilleme yapma kapasitesi ve bölgedeki vekil güçleri üzerinden karşılık verme ihtimali, Washington'da en çok tartışılan başlıklar arasında yer alıyor.

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Orgeneral, Politika, Dünya, Emir, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Trump'a İran uyarısı: Askeri kaybımız olur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • As81855655 As81855655:
    savaş olursa tabiki abd.askerleri gemileride zarar görür.abd. 3 tokat atarsa iranda 1 vurur.sonuçta vurur. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

00:19
İçişleri Bakanlığı’nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
23:39
Tedesco, Ederson’un sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı
Tedesco, Ederson'un sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı
22:19
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda’nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda'nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
22:10
Kadıköy’de inanılmaz son 905’te öne geçen Fenerbahçe, 9011’de yıkıldı
Kadıköy'de inanılmaz son! 90+5'te öne geçen Fenerbahçe, 90+11'de yıkıldı
21:56
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü Meksika’daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
21:19
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 01:09:59. #7.12#
SON DAKİKA: ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Trump'a İran uyarısı: Askeri kaybımız olur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.