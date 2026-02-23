ABD Genelkurmay Başkanı\'ndan Trump\'a İran uyarısı: Askeri kaybımız olur

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, Başkan Donald Trump'ı İran'a yönelik olası bir askeri operasyonun ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı. Amerikan basınında yer alan haberlere göre Caine, böyle bir saldırının kısa vadeli bir müdahale olmaktan çıkıp uzun süreli bir çatışmaya dönüşebileceğini ve ABD askerî kayıplarına yol açabileceğini değerlendirdi.

"EMİR VERİLİRSE UYGULARIZ, ANCAK RİSK BÜYÜK"

Axios'un haberine göre güvenlik toplantılarında konuştuğu belirtilen Caine'in, Başkan'ın vereceği her türlü emri yerine getireceklerini ifade ettiği; ancak operasyonun kapsamı ve olası sonuçlarının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı. Pentagon kaynakları, özellikle İran'ın bölgedeki askeri kapasitesi ve müttefik unsurlarının verebileceği karşılığın çatışmayı genişletebileceğine işaret ediyor.

YÖNETİM İÇİNDE FARKLI GÖRÜŞLER

Washington kulislerinde, Trump yönetimi içinde İran'a karşı izlenecek yol haritası konusunda farklı görüşlerin bulunduğu belirtiliyor. Diplomatik kanalların zorlanması gerektiğini savunan isimlerin yanı sıra, daha sert ve sınırlı askeri seçeneklerin masada tutulmasını isteyenlerin de olduğu ifade ediliyor. Nihai kararın henüz verilmediği, hem diplomasi hem de askeri senaryoların değerlendirilmeye devam ettiği bildiriliyor.

BÖLGESEL GERİLİM TIRMANABİLİR

Uzmanlar, İran'a yönelik doğrudan bir ABD müdahalesinin sadece iki ülke arasında kalmayabileceği, Orta Doğu genelinde daha geniş çaplı bir istikrarsızlığa yol açabileceği uyarısında bulunuyor. İran'ın olası bir saldırıya misilleme yapma kapasitesi ve bölgedeki vekil güçleri üzerinden karşılık verme ihtimali, Washington'da en çok tartışılan başlıklar arasında yer alıyor.