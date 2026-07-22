ABD, İran\'a 11. Saldırı Dalgasını Tamamladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik 11'inci saldırı dalgasının sona erdiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), sanal hesabından yapılan açıklamada, "CENTCOM, İran'a karşı 11'inci saldırı dalgasını başarıyla tamamladı. İran'ın askeri operasyon merkezleri, denizcilik kabiliyetleri, uçak hangarları, insansız hava aracı (İHA) depolama tesisleri ve askeri lojistik altyapısı hedef alındı" ifadelerine yer verildi.

Saldırıların, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda 'ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini daha da zayıflatmayı amaçladığı' vurgulanan açıklamada, "Hürmüz Boğazı, ticari gemi trafiğine açık kalmaya devam ediyor" denildi.