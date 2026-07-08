ABD, İran'a Saldırı Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, İran'a Saldırı Başlattı

ABD, İran\'a Saldırı Başlattı
08.07.2026 08:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, İran'ın ticari gemilere yönelik saldırılarına karşılık olarak saldırılar gerçekleştirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik saldırı başlattıklarını duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, 'ticari gemileri hedef aldığı' gerekçesiyle İran'a karşı 'bir dizi güçlü saldırı' başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "ABD'nin bu saldırıları, Hürmüz Boğazı'ndan geçen üç ticari gemiye yönelik İran saldırılarına yanıt niteliğindedir. İran'ın sergilediği saldırganlık haksız, tehlikeli ve ateşkesin açık bir ihlali niteliğindeydi" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, İran basını, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde ve aynı eyaletteki Bender Abbas kentinde 6 patlama sesi duyulduğunu kaydetti.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD, İran'a Saldırı Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ihlamur toplarken ağaçtan düşen adam ağır yaralandı Ihlamur toplarken ağaçtan düşen adam ağır yaralandı
Hamaney’in naaşı Kum’a ulaştı: Halefi törenlere katılmadı Hamaney'in naaşı Kum'a ulaştı: Halefi törenlere katılmadı
Ece kahvaltı hazırlarken sırtından vurulmuş Acılı anne: Evime patates almak haram Ece kahvaltı hazırlarken sırtından vurulmuş! Acılı anne: Evime patates almak haram
Eskişehir’de 89 yaşındaki kadın 4. kattan düşerek öldü Eskişehir'de 89 yaşındaki kadın 4. kattan düşerek öldü
NATO’dan art arda dev adımlar Hem İHA hem tanker uçak alacaklar NATO'dan art arda dev adımlar! Hem İHA hem tanker uçak alacaklar
Limasol’da gece kulübü önünde patlama Limasol'da gece kulübü önünde patlama

08:39
Amerikalılar şaşkın: Trump’ın kabullenmesi alışık bir durum değil
Amerikalılar şaşkın: Trump'ın kabullenmesi alışık bir durum değil
08:16
NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya uzun vadeli tehdit, bölgemizi koruyacağız
NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya uzun vadeli tehdit, bölgemizi koruyacağız
07:08
ABD-İran gerilimi piyasaları sarstı Petrolde sert yükseliş, altında düşüş
ABD-İran gerilimi piyasaları sarstı! Petrolde sert yükseliş, altında düşüş
06:53
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı Bakışları dünyada gündem oldu
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı! Bakışları dünyada gündem oldu
06:37
ABD 80’den fazla askeri hedefi vurdu, İran’dan misilleme tehdidi geldi: Ezici bir yanıt verilecek
ABD 80'den fazla askeri hedefi vurdu, İran'dan misilleme tehdidi geldi: Ezici bir yanıt verilecek
06:28
Trump’a yakın isimden çarpıcı U dönüşü Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı
Trump'a yakın isimden çarpıcı U dönüşü! Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 08:55:06. #7.13#
SON DAKİKA: ABD, İran'a Saldırı Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.