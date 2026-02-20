ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı

ABD, İran\'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
20.02.2026 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBC'nin analizine göre ABD'nin İran'a olası bir askeri müdahalesi; sınırlı ve hedefli saldırıdan rejim değişikliğine, İran'ın misillemesine, Hürmüz Boğazı'nda enerji krizine ve hatta ülkenin iç savaşa sürüklenmesine kadar uzanan yedi farklı senaryoyu gündeme getiriyor. Analizde, hedeflerin öngörülebilir ancak sonuçların son derece belirsiz olduğu vurgulanıyor.

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını artırması ve İran'la yürütülen müzakerelerin belirsizliği, olası bir çatışma ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. BBC, Washington yönetiminin İran'a yönelik olası bir saldırısının doğurabileceği sonuçları 7 başlık altında değerlendirdi.

1. HEDEFLİ VE SINIRLI SALDIRI, DEMOKRATİK GEÇİŞ İHTİMALİ

ABD'nin Devrim Muhafızları, balistik füze tesisleri ve nükleer altyapıya yönelik hassas operasyonlar düzenlemesi halinde rejimin zayıflayabileceği ve demokratik bir geçiş sürecinin başlayabileceği öngörülüyor. Ancak bu ihtimal iyimser bir senaryo olarak değerlendiriliyor.

2. REJİM AYAKTA KALIR, POLİTİKALAR YUMUŞAR

ABD'nin güçlü müdahalesi rejimi devirmese de Tahran yönetimini bölgesel milis desteğini azaltmaya ve nükleer programını sınırlamaya zorlayabilir. Buna karşın köklü bir değişim olasılığı düşük görülüyor.

3. REJİM ÇÖKER, ASKERİ YÖNETİM GELİR

Rejimin yıkılması halinde ülkenin sivil demokrasi yerine Devrim Muhafızları ağırlıklı bir askeri yönetime sürüklenebileceği ifade ediliyor.

4. İRAN'DAN ABD VE MÜTTEFİKLERİNE MİSİLLEME

Tahran'ın balistik füze ve insansız hava araçlarıyla Bahreyn ve Katar'daki ABD üsleri başta olmak üzere bölgedeki hedeflere karşılık verebileceği belirtiliyor.

5. HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA KRİZ

İran'ın deniz yollarına mayın döşemesi halinde dünya petrol ve LNG ticaretinin önemli kısmını etkileyen Hürmüz Boğazı'nda ciddi bir küresel enerji krizi yaşanabilir.

6. ABD SAVAŞ GEMİSİNE YÖNELİK SALDIRI

İran'ın asimetrik savaş taktikleriyle insansız hava araçları ve hızlı botlarla toplu saldırı düzenleyerek bir ABD savaş gemisini hedef alması ihtimal dahilinde değerlendiriliyor.

7. REJİMİN ÇÖKÜŞÜ VE KAOS

En riskli senaryoda İran'ın iç savaşa sürüklenebileceği, etnik gerilimlerin artabileceği ve bölgesel istikrarsızlığın derinleşebileceği vurgulanıyor.

BBC'ye göre olası bir askeri müdahalenin sonuçları yalnızca İran'ı değil, tüm bölgeyi ve küresel enerji piyasalarını doğrudan etkileyebilir.

Hürmüz Boğazı, Politika, Siyaset, Enerji, Güncel, Dünya, İran, Bbc, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor Gelirini bakın ne yapacak Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor! Gelirini bakın ne yapacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler
Alişan Ramazan’ın ilk gününde Umre’ye gitti Alişan Ramazan'ın ilk gününde Umre'ye gitti
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
İngiltere’de sosyal medya için emsal düzenleme 48 saat için kaldırılacak İngiltere'de sosyal medya için emsal düzenleme! 48 saat için kaldırılacak

14:23
Viral olan köy öğretmeni Videoyu izleyenler şaşırıyor
Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor
14:08
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
14:01
Skriniar’ın Sağ Kasığında Kısmi Yırtık
Skriniar'ın Sağ Kasığında Kısmi Yırtık
13:25
Bakan Gürlek açık açık söyledi Klavye delikanlılığı tarih oluyor
Bakan Gürlek açık açık söyledi! Klavye delikanlılığı tarih oluyor
13:22
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
13:12
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 14:36:39. #7.11#
SON DAKİKA: ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.