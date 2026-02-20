ABD, İran\'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını artırması ve İran'la yürütülen müzakerelerin belirsizliği, olası bir çatışma ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. BBC, Washington yönetiminin İran'a yönelik olası bir saldırısının doğurabileceği sonuçları 7 başlık altında değerlendirdi.
ABD'nin Devrim Muhafızları, balistik füze tesisleri ve nükleer altyapıya yönelik hassas operasyonlar düzenlemesi halinde rejimin zayıflayabileceği ve demokratik bir geçiş sürecinin başlayabileceği öngörülüyor. Ancak bu ihtimal iyimser bir senaryo olarak değerlendiriliyor.
ABD'nin güçlü müdahalesi rejimi devirmese de Tahran yönetimini bölgesel milis desteğini azaltmaya ve nükleer programını sınırlamaya zorlayabilir. Buna karşın köklü bir değişim olasılığı düşük görülüyor.
Rejimin yıkılması halinde ülkenin sivil demokrasi yerine Devrim Muhafızları ağırlıklı bir askeri yönetime sürüklenebileceği ifade ediliyor.
Tahran'ın balistik füze ve insansız hava araçlarıyla Bahreyn ve Katar'daki ABD üsleri başta olmak üzere bölgedeki hedeflere karşılık verebileceği belirtiliyor.
İran'ın deniz yollarına mayın döşemesi halinde dünya petrol ve LNG ticaretinin önemli kısmını etkileyen Hürmüz Boğazı'nda ciddi bir küresel enerji krizi yaşanabilir.
İran'ın asimetrik savaş taktikleriyle insansız hava araçları ve hızlı botlarla toplu saldırı düzenleyerek bir ABD savaş gemisini hedef alması ihtimal dahilinde değerlendiriliyor.
En riskli senaryoda İran'ın iç savaşa sürüklenebileceği, etnik gerilimlerin artabileceği ve bölgesel istikrarsızlığın derinleşebileceği vurgulanıyor.
BBC'ye göre olası bir askeri müdahalenin sonuçları yalnızca İran'ı değil, tüm bölgeyi ve küresel enerji piyasalarını doğrudan etkileyebilir.
