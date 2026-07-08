ABD, İran'a Yönelik Askeri Saldırı Düzenledi - Son Dakika
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ABD, İran'a Yönelik Askeri Saldırı Düzenledi

ABD, İran\'a Yönelik Askeri Saldırı Düzenledi
08.07.2026 09:33
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ABD ordusu, İran'daki 80'den fazla askeri hedefi vurduğunu açıkladı.

ABD ordusu, İran'a ait 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "CENTCOM güçleri, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik son saldırılarına anında karşılık vererek, hassas güdümlü mühimmatla İran'da 80'den fazla hedefi vurduğu yeni bir saldırı dalgası düzenledi" ifadeleri kullanıldı.

İran'a ait hava savunma sistemleri, komuta kontrol ağları ve kıyı radar noktalarının vurulduğu kaydedilen açıklamada, İran'ın düzenlediği saldırılarla ateşkesi ihlal ettiği ve seyrüsefer serbestisini zayıflattığı öne sürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD, İran'a Yönelik Askeri Saldırı Düzenledi - Son Dakika

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