ABD-Iran Barış Anlaşması Yakında İmzalanacak

PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde barış anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakın olunduğunu belirterek, anlaşmanın 24 saat içinde nihayetlendirilip elektronik ortamda imzalanmasının beklendiğini kaydetti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla ABD ve İran arasındaki barış sürecinde gelinen son aşamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Anlaşmanın imzalanması için hazırlıkların sürdüğünü aktaran Şerif, "Barış anlaşmasına daha önce hiç olmadığı kadar yakınız. Önümüzdeki 24 saat içinde nihayetlendirilmesi beklenen sürecin hemen ardından Pakistan, barış anlaşmasının elektronik ortamda imzalanması için hazırlık yapıyor. Bunu önümüzdeki hafta teknik düzeyde yapılacak görüşmeler izleyecek. Müzakereler boyunca gösterdikleri kararlılık için ABD'ye ve İran'a teşekkür ediyor, bölgedeki kardeşlerimize desteklerinden dolayı içten şükranlarımızı sunuyoruz. Bu tarihi barış anlaşmasının kalıcı barış için güçlü bir temel oluşturacağından eminiz" ifadelerini kullandı.