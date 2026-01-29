ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret - Son Dakika
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

29.01.2026 12:07
ABD-İran krizinde Türkiye devreye girdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yarın Ankara'ya gelecek. Bu ziyarette Bakan Fidan, "İran'a askeri müdahaleye karşıyız" mesajı verecek. Öte yandan MSB'den de olası İran saldırısıyla ilgili "Bölgede çatışma istemiyoruz" mesajı geldi.

ABD ile İran arasındaki gerginlik tırmanırken Türkiye'nin diplomasi trafiği sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yarın Ankara'ya gelecek.

Arakçi'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la gerçekleştireceği görüşmede tansiyonun düşürülmesi için diplomatik seçenekler masada olacak.

Suriye, Gazze ve ABD-İran geriliminin ele alınacağı görüşmede Bakan Fidan, "İran'a askeri müdahaleye karşıyız" mesajı verecek.

MSB'DEN "ABD-İRAN GERGİNLİĞİ"AÇIKLAMASI

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin önemli detaylara yer verildi. Açıklamada İran ve ABD arasındaki bir çatışma istenmediği kaydedilirken "Bölgemizde huzur için çabalarımızı sürdürüyoruz" denildi.

"TÜM TEDBİRLERİ ALACAĞIZ"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye olarak, bölgemizde yeni gerginlik ve çatışmaların yaşanmasını arzu etmiyoruz. Tüm çatışmaların bitmesine, bölgemizde huzur ve istikrarın hâkim olmasına yönelik çabalarımızı sürdürüyoruz.

Bunun yanı sıra, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

ABD-İRAN KRİZİNDE SON DURUM

ABD-İran arasında sular bir süredir durulmuyor. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth üzerinden dün yine yeni mesaj verdi. Basra Körfezi'ne konuşlandırılan USS Abraham Lincoln uçak gemisine ve beraberindeki filoya atıf yapan Trump, "İran'a doğru devasa bir armada geliyor. Hızla, büyük bir güç, heves ve amaçla ilerliyor. Bu filo, Venezuela'ya gönderilen filodan daha büyük." ifadelerini kullandı.

İRAN YANIT VERDİ: HİÇ OLMADIĞI GİBİ KARŞILIK VERİRİZ

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, X'ten paylaşılan açıklamayla, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelerine yönelik askeri tehditlerine, Trump'ın paylaşımını alıntılayarak yanıt verdi.

ABD'nin Irak ve Afganistan'a karşı açtığı savaşlarda 7 trilyon dolar ve binlerce asker kaybettiğine dikkati çekilen açıklamada, "İran, karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı diyaloğa hazırdır ancak zorlanırsa kendini savunacak ve daha önce hiç olmadığı gibi karşılık verecektir" ifadelerine yer verildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü saldırganlığa karşılık vermek üzere eller tetikte beklediğini ifade etti.

Arakçi, "Tahran, İran'ın haklarını güvence altına alan ve nükleer silahların olmayacağını garanti eden adil bir nükleer anlaşmayı her zaman memnuniyetle karşılamıştır" dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    halbuki ortadogu bitligi kurulsa yayilmacilik red edilse bilim kullanilsa petrol ellerinde güneş ellerinde ama iste yurutemezler asiretcilik var oldukca 1 0 Yanıtla
