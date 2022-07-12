ABD: İran Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanması için yüzlerce İHA vermeyi planlıyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenli Danışmanı Jake Sullivan, İran'ın Rusya'ya, Ukrayna savaşında kullanılmak üzere, bazıları muhabere kabiliyetine de sahip yüzlerce insansız hava aracı (İHA) vermeyi planladığını söyledi. Sullivan, "ABD'nin aldığı bilgiler, İran'ın Rus güçlerini İHA'lar konusunda eğitmeye hazırlandığını gösteriyor" dedi. Sullivan İran'ın İHA'ları teslim edip etmediğinin ise net olmadığını belirtti.

"ABD'nin Ukrayna'yı etkin şekilde savunmaya" devam edeceğini vurgulayan Sullivan'a göre, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki saldırısı "silahlarının sürdürülebilirliğini tehlikeye attı". Sullivan, bu görüşünü Amerikan istihbaratına dayandırdı.

Sullivan, İran İHA'larının ise daha önce Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarda Yemen'deki isyancı Husiler tarafından kullanıldığına dikkat çekti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenli Danışmanı bu açıklamaları, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu hafta İsrail ve Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaret öncesi yaptı. İki ülke de Rusya'ya, Ukrayna'nın işgali nedeniyle konulan ambargolara destek vermedi.

İsrail, İran'ı en büyük bölgesel tehdit olarak kabul ediyor.

İHA'lar, Ukrayna'nın işgalinde hem Kiev hem de Moskova açısından önemli rol oynuyor.

Ukrayna geçen hafta Batılı ülkelerden, Rusya'yla savaşta başarılı olmasına yardımcı olması için binlerce İHA bağışlamaları çağrısı yapmıştı.

Rusya da Ukrayna da İHA'ları, düşman mevzilerinin tespiti ve topçu ateşinin hedefini bulmasında kullanıyor.

ABD ve müttefikleri, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlaması sonrası Kiev yönetimine milyarlarca dolarlık silah temin etmişti.

Öte yandan Ukrayna'nın doğusundaki Çasiv Yar kentinde bir apartmana Cumartesi günü düzenlenen roket saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. Enkazdan 9 kişi de sağ çıkartıldı. Bölgede Rus birliklerinin ağır topçu ateşi sürüyor.

Rus birlikleri Ukrayna'da birçok bölgeyi bombalamayı da sürdürüyor. Rus hava saldırılarında Harkov kentinde 6 kişinin öldüğü, 31 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Rusya, Luhansk'tan sonra Donetsk bölgesini de ele geçirmeyi amaçlıyor.

Her iki bölge de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin parçası olduğunu öne sürdüğü sanayi bölgesi Donbas'ı oluşturuyor.