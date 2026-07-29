ABD-İran Saldırıları Yeniden Başladı - Son Dakika
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ABD-İran Saldırıları Yeniden Başladı

ABD-İran Saldırıları Yeniden Başladı
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ABD ve İran, karşılıklı saldırılara yeniden başladı. İran, Ürdün'deki ABD üssünü hedef aldı.

(ANKARA) - ABD ile İran arasında diplomatik temaslara alan açmak amacıyla cumartesi günü durdurulan karşılıklı saldırılar yeniden başladı. ABD ordusu, İran'ın bölgedeki ABD güçlerin çok sayıda balistik füze fırlattığını açıkladı. ABD, Irak'ın doğusunda İran destekli olduğunu öne sürdüğü gruplara ait hedefleri vurduğunu da duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), gece saatlerinde düzenlenen balistik füze saldırısındaki tüm füzelerin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini ifade etti. CENTCOM, operasyonun Suudi Arabistan ile işbirliği içinde yürütüldüğünü belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ile Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri, 28 Temmuz'da Irak'ta, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) ABD güçleri ve Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına saldırı düzenlemekle görevlendirdiğini öne sürdüğü İran bağlantılı militanlara yönelik nokta operasyonları gerçekleştirdi.

ABD ve Suudi savaş uçakları, son 72 saat içinde DMO'nun yönlendirdiği 30'dan fazla insansız hava aracı saldırısına güçlü bir karşılık olarak Irak'ın doğusundaki çok sayıda militan lojistik ve silah tesisini vurdu.

ABD güçlerine yönelik saldırılar başarısız oldu. Şubat-Nisan 2026 döneminde Irak'ta İran bağlantılı silahlı gruplar tarafından ABD vatandaşları ve tesislerine yönelik 600'den fazla saldırı girişiminde bulunuldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ve ona bağlı vekil güçlerin, ABD'nin daha fazla askeri karşılık vermesini önlemek için bu saldırılara son vermesi gerekiyor."

İRAN ÜRDÜN'DEKİ ABD ÜSSÜNÜ VURDUĞUNU AÇIKLADI

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ise Ürdün'deki bir ABD hava üssü ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) karargahını balistik füzelerle hedef aldığını duyurdu.

IRGC'ye göre Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı birlikler, Ürdün'deki ABD hava üssü ile CENTCOM karargahına çok sayıda balistik füze fırlattı. Açıklamada, saldırının ABD'nin son dönemde İran'a yönelik askeri saldırganlığına yanıt olarak düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik tehditlerin ve ABD güçlerinin İran'ın çıkarlarına karşı "hukuka aykırı ve düşmanca eylemleri" sürdüğü sürece İran'ın da direnişini sürdüreceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump saldırılardan bir gün önce İran ile "çok dostane müzakereler" yürütüldüğünü açıklamıştı. Taraflar, diplomatik görüşmelere fırsat tanımak amacıyla üç gün boyunca karşılıklı saldırıları durdurmuştu. Trump yönetimi, saldırıların askıya alınmasının diplomasiye alan açmak amacı taşıdığını açıklarken, İranlı yetkililer de ABD saldırıları sürdüğü sürece misillemelerin devam edeceği mesajını vermişti.

Çatışmaların yeniden başlaması, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine ilişkin endişeleri yeniden artırdı. Saldırı haberlerinin ardından petrol fiyatları yaklaşık yüzde 4 yükseldi.

Gelişmeler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington ziyareti sırasında yaşandı. ABD ve İran, 13 gün süren hava saldırılarının ardından 25 Temmuz'da arabulucuların girişimiyle saldırıları geçici olarak durdurmuştu.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Güvenlik, Ürdün, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD-İran Saldırıları Yeniden Başladı - Son Dakika

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