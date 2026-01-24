ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor - Son Dakika
ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor

24.01.2026 00:48
ABD yönetimi, Orta Doğu'daki gerilimin tırmandığı ve İran'da protestoların yeniden gündeme geldiği bir dönemde, dikkat çeken bir adım atmaya hazırlanıyor. Washington'un, güvenlik ve göç politikaları kapsamında onlarca İranlıyı kısa süre içinde sınır dışı etmeyi planladığı belirtilirken, bu hamle hem diplomatik çevrelerde hem de insan hakları örgütlerinde endişeyle karşılandı.

ABD yönetimi, İranlılara yönelik sınır dışı işlemlerini genişletme planları yapıyor. Bu kapsamda, göç politikası çerçevesinde yaklaşık 40–55 İranlının önümüzdeki günlerde ABD'den sınır dışı edilmesine ilişkin hazırlıkların sürdüğü bildirildi. Bu gelişme, ülkenin İran'daki protesto ve siyasi gelişmelerle bağlantılı gerilimler yaşadığı bir dönemde geliyor.

İRAN PROTESTOLARI VE ABD'NİN KARŞI HAMLESİ

Forbes'ta yer alan rapora göre, Trump yönetimi İran'ın petrol sektörüne yönelik bir dizi yaptırım uygulanacağını açıklarken eş zamanlı olarak en az 40 İranlının sınır dışı edilmesi için hazırlık yapıyor. Bazı kaynaklara göre, sınır dışı edilmek üzere listelenen kişiler arasında eşcinsel olduğu için ölüm cezası riskiyle karşılaşabileceği belirtilen İranlılar da bulunuyor; bu durum uluslararası insan hakları gündeminde tartışma yaratıyor.

DAHA ÖNCE DE YAPILMIŞTI

Daha önce İran hükümeti, ABD'den sınır dışı edilen İran vatandaşları olduğunu duyurmuştu. Reuters ve Al-Monitor'a göre, ABD'nin göç yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 55 kadar İranlının daha ülkeye gönderileceği bildirildi. Bu, Trump döneminde planlanan daha geniş kapsamlı sınır dışı operasyonunun ikinci ayağı olarak değerlendiriliyor.

Bu sınır dışı planları, hem göç politikası hem de uluslararası insan hakları açısından tartışma konusu oldu. Özellikle bazı İranlıların ülkelerine gönderilmesi halinde cezalandırılabilecekleri yönündeki endişeler, çevrelerce eleştiriliyor.

İnsan Hakları, Politika, Dünya, Son Dakika

