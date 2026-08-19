ABD, İsrail\'in Suriye Saldırısını Kınadı

ABD, İsrail'in Türkiye sınırına yakın bir Suriye askeri hava üssüne saldırdığı haberlerinin ardından, saldırıyı "gereksiz bir tırmanma" olarak nitelendirerek İsrail'e yönelik nadir görülen bir kınama açıklaması yaptı.Suriye devlet televizyonu, 18 Ağustos Salı günü Abu Duhur havaalanı pisti ve depolama tesisine sekiz hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu, ancak herhangi bir yaralanma bildirilmedi. İsrail, saldırılar hakkında doğrudan yorum yapmasa da, Suriye'nin güvenlik statükosunu "ihlal etmenin eşiğinde" olduğunu belirterek, Şam'ı Türk birliklerinin hava üssüne konuşlanmasına izin vermekle suçladı.Suriye ve Türkiye, saldırıların bölgedeki gerilimi tırmandırma tehdidi oluşturduğunu belirtti ve saldırılardan İsrail ordusunu sorumlu tuttu.ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Donald Trump'ın Suriye ve Irak özel temsilcisi Tom Barrack, sosyal medyada yayınladığı bir açıklamada saldırıları eleştirdi.Barrack, X platformundaki mesajında, "İsrail'in Abu al-Duhur Hava Üssü'ne yönelik teyit edilmiş hava saldırılarının, bölgesel istikrara katkıda bulunmayan gereksiz bir tırmanma teşkil etmesinden derin endişe duyuyoruz" dedi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada ise "İsrail ve Suriye, güvenlik konularında statüko konusunda anlaştılar; Suriye ise Türk birliklerinin Halep yakınlarındaki bir hava üssüne konuşlanmasına izin vererek bu statükoyu ihlal etmenin eşiğindeydi" ifadesine yer verildi.Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırıları "bölgesel güvenlik ve istikrarı tehlikeye atan, haksız bir saldırganlık eylemi" olarak nitelendirdi.Türkiye ise Türk sınırına 70 km uzaklıkta bulunan Ebu Duhur hava üssüne herhangi bir askerinin konuşlanıp konuşlanmadığını doğrulamadı. Ancak Ankara, İsrail'in bu üssün tehdit oluşturduğu yönündeki iddiasını reddetti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail Başbakanlığının Türkiye'ye yönelik iddiaları "gayriciddi" olarak nitelendirildi ve "İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan hukuksuz hava saldırılarını meşrulaştırmayı amaçlamaktadır" denildi."Dile getirilen ithamlar, Netanyahu'nun İsrail'deki seçimler öncesinde bölgedeki yayılmacı ve istikrarsızlaştırıcı politikalarını sürdürme niyetinden kaynaklanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.Abu Duhur askeri havaalanı 2013'ten bu yana kullanım dışı. Aralık 2024'te Suriye'de yönetimi ele geçiren isyancı güçler üssün kontrolünü de devraldı.Suriye, Beşar Esad hükümetinin iki hafta içinde devrilmesiyle sonuçlanan saldırılar sırasında hasar gören askeri tesislerini yeniden inşa etmeye çalışıyor. Türkiye, Esad'ın devrilmesinden sonra Suriye'de yönetime gelen Ahmed Şara başkanlığındaki geçiş yönetimi ile yakın irtibat halinde ve yardım sağlarken, İsrail her iki ülkeye de derin bir şüpheyle bakmaya devam ediyor.İsrail, Şara iktidara geldiğinden beri Suriye'nin orta ve güney kesimlerine hava saldırıları düzenledi. Hava üssüne yapılan son saldırılar ise Mart ayından bu yanaki en önemli saldırı oldu.Barrack, Ahmed Şara'nın "ne vekalet güçleri benimsediğini ne de sürdürdüğünü" ve "İsrail ile gerilimi azaltmayı tercih ettiğini defalarca belirttiğini" söyledi.Barrack, ABD'nin "çatışma kaynaklı hayal kırıklıklarını" gidermek için iki taraf arasında diplomatik görüşmelere ev sahipliği yapma teklifini sürdüreceğini de sözlerine ekledi.Şara, iktidara geldiğinden beri özellikle ABD ile daha yakın ilişkiler kurdu; geçen yıl Kasım ayında Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriye lideri oldu.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .