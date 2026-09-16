ABD, Kanada'dan ithal edilen 110 ürüne yüzde 50 ek vergiyi 15 Eylül'de yürürlüğe koydu
ABD'nin Kanada'dan ithal ettiği 110 ürüne yüzde 50 oranında ek vergi uygulamasının 15 Eylül gece yarısından itibaren başladığı bildirildi. Uygulama peynir, motorlu tekne, arazi aracı ve mobilya dahil çeşitli ürünleri kapsıyor.
ABD'nin Kanada'dan ithal ettiği 110 ürüne yüzde 50 oranında ek vergi uygulamasının başladığı bildirildi.
ABD'nin Kanada'dan ithal ettiği bazı mallara getirdiği yeni ek gümrük vergilerinin, 15 Eylül gece yarısından itibaren yürürlüğe girdiği belirtildi. Yeni vergi uygulaması kapsamında Kanada'dan ithal edilen 110 ürüne yüzde 50 oranında ek vergi uygulaması başladı. Uygulama bazı peynirleri, motorlu tekneleri, arazi araçlarını ve mobilyalar dahil çeşitli ürünleri kapsıyor.
Kaynak: DHA
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