ABD Kongresi İsrail Başbakanı Netanyahu'yu görüşme için davet etti - Son Dakika
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Dünya

ABD Kongresi İsrail Başbakanı Netanyahu'yu görüşme için davet etti

ABD Kongresi İsrail Başbakanı Netanyahu\'yu görüşme için davet etti

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya 'görüşme' için davet mektubu yolladı. Netanyahu, mektuba, 'İsrail'i temsil etme ayrıcalığına sahip olduğum için çok duyguluyum' cevabını verdi.

02.06.2024 11:33
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya 'görüşme' için davet mektubu yolladı. Netanyahu, mektuba, "İsrail'i temsil etme ayrıcalığına sahip olduğum için çok duyguluyum" cevabını verdi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Jeffries, Senato Çoğunluk Lideri Schumer ve Senato Azınlık Lideri McConnel tarafından imzalanan mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Geçen yıl Kongre, iki demokrasi arasındaki 75 yıllık dostluk ve ortaklığı kutlamak üzere İsrail Cumhurbaşkanı'nı Washington'da ağırlamaktan gurur duydu. Üç aydan kısa bir süre sonra, 7 Ekim'deki korkunç saldırılar dünyayı şok etti ve ulusunuzu varoluş mücadelesine zorladı. Özellikle Hamas Amerikan ve İsrail vatandaşlarını esir tutmaya devam ederken ve liderleri bölgesel istikrarı tehlikeye atarken, teröre karşı verdiğiniz mücadelede İsrail Devleti'ne katılıyoruz.

Bu nedenle, Birleşik Devletler Temsilciler Meclisi ve Birleşik Devletler Senatosu'nun iki partili liderliği adına, sizi Kongre Ortak Toplantısına hitap etmeye davet ediyoruz."

NETANYAHU: DUYGULANDIM

İsrail Başbakanı Netanyahu, mektup karşısında duygulandığını belirterek, "Kongre'nin her iki kanadında da İsrail'i temsil etme ve bizi yok etmek isteyenlere karşı haklı savaşımızla ilgili gerçekleri Amerikan halkının ve tüm dünyanın temsilcilerine sunma ayrıcalığına sahip olduğum için çok duyguluyum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD Kongresi İsrail Başbakanı Netanyahu'yu görüşme için davet etti - Son Dakika

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