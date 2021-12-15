Üye Girişi
ABD Kongresi'ne baskın: Trump yönetiminin kilit isimlerinden Mark Meadows, 'Kongre'ye itaatsizlikle' suçlandı ve yargılanabilir - Son Dakika
BBC

ABD Kongresi'ne baskın: Trump yönetiminin kilit isimlerinden Mark Meadows, 'Kongre'ye itaatsizlikle' suçlandı ve yargılanabilir

15.12.2021 13:15
ABD Kongresi'ne baskın: Trump yönetiminin kilit isimlerinden Mark Meadows, 'Kongre'ye itaatsizlikle' suçlandı ve yargılanabilir

ABD Temsilciler Meclisi Soruşturma Komisyonu 6 Ocak'ta ABD Kongresi'ne düzenlenen baskınla ilgili soruşturmada "Kongre'ye itaatsizlik" ettiği gerekçesiyle Trump'ın özel kalem müdürü Meadows hakkında Kongre'ye suç duyusunda bulunma kararı aldı.

ABD Temsilciler Meclisi, 6 Ocak'taki Kongre baskınıyla ilgili soruşturmada eski başkan Donald Trump döneminde kabineden sorumlu en üst düzey yetkili olan Mark Meadows hakkındaki kararını açıkladı.

Temsilciler Meclisi, 208'e karşı 222 oyla "Kongre'ye itaatsizlikle" suçladığı Meadows hakkında Kongre'ye suç duyusunda bulunma kararı aldı.

Meclis'te, Demokratlar çoğunlukta.

Mark Meadows, Trump yanlılarının ABD Kongresi'ne düzenlediği baskın ile ilgili soruşturmada Temsilciler Meclisi Komisyonu'yla daha fazla işbirliği yapmayı reddetmişti.

Meadows'un yargılanıp yargılanmaması konusundaki kararı ABD Adalet Bakanlığı verecek.

Yargılanıp suçlu bulunması halinde Meadows, bir yıla kadar hapis ve 100 bin dolar para cezasına çarptrıılabilir.

Kongre baskını ve sonrasında neler yaşandı?

ABD'de Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı yönünde asılsız iddialar ortaya atan Donald Trump, seçim yenilgisini kabul etmemişti.

6 Ocak'ta ABD Kongresi Joe Biden'in seçim zaferini onaylamak için toplandığında, Trump destekçileri Kongre binasını basmıştı.

Kongre baskını sonrası Trump, Temsilciler Meclisi tarafından "isyana teşvik" gerekçesiyle azledilmiş ancak daha sonra Senato tarafından suçsuz bulunmuştu.

Mark Meadows, başta baskınla ilgili soruşturmayı yürüten komisyonla işbirliği yapmayı kabul etmiş, geçtiğimiz haftaya kadar komisyonla, baskında yaşananlarla ilgili 9 bine yakın belge de paylaşmıştı.

Ancak daha sonra geri adım atan Meadows, Beyaz Saray'ın bazı belgelerinin korunmasıyla ilgili yasal düzenlemelere ithafen dokunulmazlığı olduğunu savunmuştu.

Meadows komisyonda ifade vermeyi de iki defa reddetmişti.

Bunun üzerine Temsilciler Meclisi Soruşturma Komisyonu Pazartesi günü yapılan oylamada Meadows'un Kongre'ye itaatsizlikle suçlanması yönünde Kongre'ye tavsiye verilmesine oy birliği ile karar vermişti.

Komisyon Pazartesi günü, 6 Ocak'da Capitol baskını devam ederken Meadows'a gönderilen bazı mesajları da paylaşmıştı.

Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın, 6 Ocak'taki Kongre baskını sırasında defalarca Meadows'a mesajlar attığı ve babasının yaşananlara müdahale etmesini istediği de ortaya çıkmıştı.

Meadows, Trump'ın eski başstratejisti Steve Bannon'dan sonra yargınlanmasının önü açılan Trump yönetiminden ikinci yetkili.

Adalet Bakanlığı, Kasım ayında ifade vermesi yönündeki çağrıya uymadığı gerekçesiyle Steve Bannon hakkında iddianame hazırlamıştı.

ABD Kongresi'ne baskın: Trump yönetiminin kilit isimlerinden Mark Meadows, 'Kongre'ye itaatsizlikle' suçlandı ve yargılanabilir

Tam Gemi Şok Denemeleri, Donald Trump, Kongre, Ocak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Kongresi'ne baskın: Trump yönetiminin kilit isimlerinden Mark Meadows, 'Kongre'ye itaatsizlikle' suçlandı ve yargılanabilir - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:13 Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani, Fluminense ile anlaştı
13:11 Çorum'da bulunan altın kaplamalı sandık Hz. Süleyman'a mı ait?
13:00 Netflix'ten Türkiye'ye yeni yıl hediyesi: Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi 31 Aralık'ta yayında
12:53 Son Dakika: THK Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası 3 ay sonra kabul edildi
12:43 Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi
12:34 Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia
12:29 Hangi burçla cinsel uyumunuz olduğunu biliyor musunuz?
12:27 Minik Serçe en sevdiği canlıyı kaybetti! Özel mezar yaptırdı
12:14 Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade
12:06 Son Dakika: İstanbul Boğazı, tanker arızası sebebiyle gemi trafiğine kapatıldı
Küçük Müslüme'nin mezarını beşik gibi yaptılar, yanına da bisiklet koydular! Küçük Müslüme'nin mezarını beşik gibi yaptılar, yanına da bisiklet koydular!         
13:20
Çorum'da bulunan altın kaplamalı sandık Hz. Süleyman'a mı ait? Çorum'da bulunan altın kaplamalı sandık Hz. Süleyman'a mı ait?         
13:11
Son Dakika: THK Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası 3 ay sonra kabul edildi Son Dakika: THK Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası 3 ay sonra kabul edildi         
12:54
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı         
08:05
Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti!         
19:35
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi 18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi         
16:32
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 13:24:59. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Kongresi'ne baskın: Trump yönetiminin kilit isimlerinden Mark Meadows, 'Kongre'ye itaatsizlikle' suçlandı ve yargılanabilir - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement