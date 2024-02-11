ABD Kongresi, Türkiye'ye F-16 Satışını Onayladı - Son Dakika
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ABD Kongresi, Türkiye'ye F-16 Satışını Onayladı

ABD Kongresi, Türkiye\'ye F-16 Satışını Onayladı

ABD Kongresi, Türkiye'nin F-16 satın alması ve mevcut F-16'larını modernize etmesi için yapılan başvuruyu onayladı. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması nedeniyle F-35 programından çıkarılmasının ardından gerçekleşen bu satışın yaklaşık 23 milyar dolarlık bir bedelle gerçekleşmesi bekleniyor. Satış süreci, iki ülke arasında yapılacak görüşmelerle ilerleyecek ve uçakların tesliminin 2027'ye kadar sürebileceği belirtiliyor.

11.02.2024 12:48
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ABD Kongresi’nde Türkiye’ye F-16 satışı için son eşik de dün gece aşıldı.

Kongre’deki 15 günlük inceleme ve itiraz süreci dün gece sonlandı.

Bu süreçte yalnızca Kentucky Senatörü Rand Paul itirazda bulunurken, Senato Dış İlişkiler Komitesi’ne iletilen bu itiraz hakkında bir işlem yapılmadı.

Bundan sonra satışa ilişkin süreç, iki ülkeden kurumlar arasında yapılacak görüşmelerle ilerleyecek.

Türkiye, Rusya’dan S-400 alması nedeniyle yeni nesil savaş uçağı F-35’in programından çıkarılmasının ardından 40 adet F-16 almak ve mevcut 79 F-16’yı da modernize etmek için ABD’ye başvurmuştu.

Fakat bu başvuru, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini onaylamaması nedeniyle Kongre’ye iletilmemişti.

İsveç’in üyeliğinin onaylanmasıyla birlikte ABD hükümeti satışa onay vermiş ve konu Kongre’ye iletilmişti.

Satışın yaklaşık 23 milyar dolar karşılığında gerçekleşmesi bekleniyor.

ABD Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kongre’deki sürecin tamamlanmasını “İleriye doğru atılmış önemli bir adım” olarak niteledi.

Flake “Türkiye’nin F-16 filosu, NATO’nun gücü açısından hayati önem taşımakta, Müttefikler’in gelecekte birlikte çalışabilirliğini teminat altına almaktadır” diye de ekledi.

Havacılık kaynaklarına göre, F-16'ların üreticisi Lockheed Martin'in önünde bekleyen çok sayıda F-16 siparişi var.

Bu yüzden uçakların tesliminin 2027'ye kalabileceği aktarılıyor.

Kaynak: BBC

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