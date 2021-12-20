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ABD'li 3 generalin uyarı yazısı ülkede karışıklık yarattı: 2024 seçimlerinde darbe yapılabilir - Son Dakika

ABD'li 3 generalin uyarı yazısı ülkede karışıklık yarattı: 2024 seçimlerinde darbe yapılabilir

20.12.2021 07:54

Dünyaca ünlü Washington Post gazetesi, cumartesi günü ABD ordusunda görev yapmış 3 emekli generalin, 2024 yılında yapılacak seçimlerde olası darbe ve iç savaş uyarısı yapan yazısına yer verdi. 3 emekli general yazısında, 124 emekli askeri yetkilinin seçimlerden sonra, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimin meşruiyetini sorgulayan tezlerine destek veren bir bildiriye imza attıklarını hatırlattı.

Emekli Tümgeneral Paul D. Eaton, emekli Tümgeneral Antonio M. Taguba ve emekli Tuğgeneral Steven M. Anderson'ın 6 Ocak 2021'de gerçekleşen Kongre baskınının birinci yıl dönümüne haftalar kala birlikte kaleme aldığı yazıda, ABD ordusu içindeki partizanlaşmaya ve emir komuta zincirinin her geçen gün bozulduğuna işaret ederek, bu durumun 2024 seçimlerinin olası sonuçlarına göre, askeri bir darbeyle sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.

TRUMP'IN TEZLERİNE DESTEK VEREN BİLDİRİYE İMZA ATMIŞLARDI

Üç emekli general, Kongre baskınına katılanlar arasında gaziler ile hâlâ aktif görevde bulunan askerlerin rol aldığını ve 124 emekli askeri yetkilinin seçimlerden sonra, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimin meşruiyetini sorgulayan tezlerine destek veren bir bildiriye imza attıklarını hatırlattı.

EMİR KOMUTA ZİNCİRİNDE BOZULMA

Yazıda, Oklahoma Ulusal Muhafızlar Komutanı Tuğgeneral Thomas Mancino'nun Beyaz Saray'ın askerlere aşı yapılmasına yönelik talimatına karşı "Emri, Başkan'dan (Biden) değil ( Cumhuriyetçi Parti'li) eyalet valisinden alırım" ifadelerini kullanması da, emir komuta zincirinde yaşanan bozulmaya örnek gösterildi.

BIDEN İLE TRUMP BENZERİ BİR ADAYIN BAŞA BAŞ SEÇİMİNİN SONUCU FELAKET OLABİLİR

Yeni Şafak'ın haberine göre üç emekli asker, 2024 yılında, mevcut başkan Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti'den Donald Trump veya ona benzer bir isim arasında başa baş geçecek tartışmalı bir seçimin, ordu içinde bölünmeye, darbe girişimine ve sonrasında iç savaşa gidecek bir zincirleme reaksiyona sebep olabileceğini kaydetti.

ABD'li 3 generalin uyarı yazısı ülkede karışıklık yarattı: 2024 seçimlerinde darbe yapılabilir

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Son Dakika Dünya ABD'li 3 generalin uyarı yazısı ülkede karışıklık yarattı: 2024 seçimlerinde darbe yapılabilir - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: ABD'li 3 generalin uyarı yazısı ülkede karışıklık yarattı: 2024 seçimlerinde darbe yapılabilir - Son Dakika
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