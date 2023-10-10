ABD'li Senatör Graham: Savaşın tırmanmasını engellemek için İran'ı bombalayabiliriz

İsrail'in, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı operasyonun ardından başlattığı karşı saldırıları devam ediyor. Filistin, saldırılarda 704 kişinin öldüğünü, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını açıklarken, ölen İsraillilerin sayısı ise 900'ü geçti.

"SAVAŞI HAMANEY'İN ARKA BAHÇESİNE TAŞIMANIN ZAMANI GELDİ"

İsrail güçleri hava bombardımanının yanı sıra gece de Gazze'yi denizden vururken, ABD kanadından kan donduran bir çıkış geldi. ABD'li Senatör Lindsey Graham, "Savaşın tırmanmasına engel olmak için İran'ı bombalayabiliriz. Savaşı Ayetullah Ali Hamaney'in arka bahçesine taşımanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

ABD'li Senatör Lindsey Graham.

ABD OPERASYONDAN İRAN'I SORUMLU TUTUYOR

ABD yönetimi, Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonunun arkasında İran olduğunu iddia ederken ve ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de bugün yayınladığı Hamas ve Hizbullah'ın üst düzey üyelerine dayandırdığı haberinde, İranlı güvenlik yetkililerinin, sürpriz saldırının planlanmasında yardımcı olduğunu ve son onayı verdiğini öne sürdü.