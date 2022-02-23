ABD'li sosyalistlerden eski yoldaşa destek: NATO'nun yayılmacılığı durmalı - Son Dakika
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ABD'li sosyalistlerden eski yoldaşa destek: NATO'nun yayılmacılığı durmalı

23.02.2022 16:53
ABD'li sosyalistlerden eski yoldaşa destek: NATO'nun yayılmacılığı durmalı

Rusya ve Ukrayna, sınırdaki askeri tatbikatlarını sürdürürken, ABD'deki Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi, Ukrayna krizinin çözümü için NATO'nun yayılmacılığının sona ermesi gerektiğini savundu.

PSL'nin haber sitesi Liberation'da yayımlanan açıklamada "jeopolitik açıdan düşünüldüğünde Rusya'nın Batı'nın Ukrayna'daki hamleleri karşısında tehdit hissetmekte haklı olduğu" iddia edildi.

Bildiride, Kiev- Moskova krizinde "Rusya'nın temel endişe kaynağının NATO'nun yayılmacılığı olduğu" belirtildi. "NATO'nun varlığı dünyada barışa karşı çok ciddi bir tehdit oluşturuyor" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, örgütün "dağılmasının hem Doğu Avrupa'daki patlamaya hazır tansiyonu ortadan kaldıracağı hem de dünya barışına karşı tarihi bir adım niteliğinde olacağı" savunuldu.

''BIDEN KANIT SUNMADAN İŞGALE HAZIR''

Bildiride ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin "provokatif davranışlarını artırdığı ve kanıt sunmadan Moskova'nın işgale hazır olduğunu söylediği" belirtildi. Ayrıca PSL'in açıklamasında ABD'nin, Rusya'nın birlikte "Donbas" olarak anılan Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımasına yönelik kınaması "ikiyüzlü" olarak nitelendi. Donbas bölgesindeki Luhans ve Donetsk, 2014'te Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti. Kiev'in terörist olarak gördüğü Donbas'taki Rusya destekli ayrılıkçıların Kremlin tarafından tanınması bölgedeki tansiyonu yeniden artırdığı gibi Batılı ülkelerin Rusya'ya bir dizi yaptırım uygulamasına da yol açtı.

''KRİZİN KÖKLERİ 2014'E DAYANIYOR''

PSL, ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde konuşlandırdığı birliklerini hatırlatarak, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararını kınamasına rağmen Suriye'de aynı şeyi kendisinin yaptığı savundu. Açıklamada, güncel krizin köklerinin 2014'te Ukrayna'daki "Onur Devrimi"yle ilgili olduğu da belirtildi.

PSL'in bildirisinde, 2014'te dönemin Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'e karşı düzenlenen darbenin ABD ve Batı destekli olduğu iddia edildi. Bu darbenin ardından "açıkça Neo-Nazi olan siyasi güçlerin devlet kademesinde hızla yükseldiği ve bu grupların Donbas bölgesindeki Rus nüfusa karşı bir politika geliştirdiği" öne sürüldü.

ABD, SAVAŞ PROPAGANDASI YAPMAKLA ELEŞTRİLDİ

Ukrayna-Rusya krizinde farklı komünist partilerin liderleri, ABD'yi savaş propagandası yapmakla eleştirmişti. Rusya Komünist Partisi lideri Gennadi Züganov, 2 Şubat'taki açıklamasında Washington'ın savaş propagandası yaptığını öne sürerek Rusya'yla Ukrayna arasında her an savaş çıkacakmış gibi gösterdiğini savunmuştu. Ukrayna Komünist Partisi Genel Başkanı Petro Simonenko ise bir gün sonraki açıklamasında Donbas'taki durumun masada çözülmesi gerektiğini söylemişti.

2004'te kurulan PSL işçi, sığınmacı ve kadın haklarını savunan savaş karşıtı, antiemperyalist ve komünist bir siyasi parti. 2020 ABD Başkanlık Seçimleri'ne PSL'den aday olan Gloria La Riva ve Sunil Freeman 86 bin 239 oy almıştı.

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