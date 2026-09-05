ABD\'li Witkoff ve Kushner, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için Moskova ve Kiev\'e gidiyor

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik müzakereleri yeniden başlatmak amacıyla hafta sonu Moskova ve Kiev'i ziyaret ediyor. Trump, iki temsilcinin taraflara savaşı sona erdirmeye yönelik bir öneri götüreceğini belirterek, "Barış için bir fikrimiz var" dedi.

Rusya'nın devlet haber ajansı TASS'a göre Witkoff ve Kushner, cumartesi ve pazar günleri Moskova'da temaslarda bulunacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise iki ABD temsilcisinin pazar günü ilk kez Ukrayna'yı ziyaret edeceğini açıkladı.

Trump, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Witkoff ve Kushner'ın Ukrayna'daki "savaşı sona erdirmek" için bir öneriyle gittiğini söyledi. Önerinin, Trump'ın daha önce gündeme getirdiği Ukrayna'nın topraklarından taviz vermesini içerip içermediğine ilişkin soruya yanıt vermeyen Trump, "Barış için bir fikrimiz var" ifadesini kullandı.

Witkoff ve Kushner, en son ocak ayında Moskova'yı ziyaret etmişti. Ancak ABD'nin arabuluculuk girişimleri, ABD ve İsrail'in mart ayında İran'a karşı başlattığı savaşın ardından büyük ölçüde durmuştu.

Zelenski, ABD temsilcilerinin Moskova ziyareti sırasında Ukrayna'nın Rusya'ya saldırı düzenlemeyeceğini belirterek, Moskova'dan da aynı tutumu göstermesini istedi.

Zelenski, dün yayımladığı video mesajında, "Amacımız, Amerikan tarafıyla mümkün olduğunca yapıcı ve anlamlı bir ziyaret ve müzakere gerçekleştirmek. Bu savaşı sona erdirecek gerçek seçenekler aramamız gerekiyor. Steve ve Jared'ın hangi önerilerle geleceğini ve Moskova'nın onlara ne söyleyeceğini göreceğiz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe günü Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinde düzenlenen bir ekonomi forumunda ABD ve Çin dahil bazı ülkelerin olası bir barış anlaşmasını desteklemeye hazır olduğunu aktararak diplomatik süreç konusunda iyimser bir mesaj verdi. Putin, "Çözüme katkıda bulunmaya çalışan herkese minnettarız. Bir şans var mı? Bana göre evet, var" dedi.

Diplomatik hareketlilik sürerken sahadaki çatışmalar da devam ediyor. Rusya, dün Kiev'de Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) karargahını hedef almıştı.