ABD'li Witkoff ve Kushner, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için Moskova ve Kiev'e gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'li Witkoff ve Kushner, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için Moskova ve Kiev'e gidiyor

ABD\'li Witkoff ve Kushner, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için Moskova ve Kiev\'e gidiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için hafta sonu Moskova ve Kiev'i ziyaret edecek. Trump, temsilcilerin taraflara barış önerisi götüreceğini belirterek 'Barış için bir fikrimiz var' dedi; Zelenski ise görüşmelerden 'gerçek seçenekler' beklediğini söyledi.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik müzakereleri yeniden başlatmak amacıyla hafta sonu Moskova ve Kiev'i ziyaret ediyor. Trump, iki temsilcinin taraflara savaşı sona erdirmeye yönelik bir öneri götüreceğini belirterek, "Barış için bir fikrimiz var" dedi.

Rusya'nın devlet haber ajansı TASS'a göre Witkoff ve Kushner, cumartesi ve pazar günleri Moskova'da temaslarda bulunacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise iki ABD temsilcisinin pazar günü ilk kez Ukrayna'yı ziyaret edeceğini açıkladı.

Trump, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Witkoff ve Kushner'ın Ukrayna'daki "savaşı sona erdirmek" için bir öneriyle gittiğini söyledi. Önerinin, Trump'ın daha önce gündeme getirdiği Ukrayna'nın topraklarından taviz vermesini içerip içermediğine ilişkin soruya yanıt vermeyen Trump, "Barış için bir fikrimiz var" ifadesini kullandı.

Witkoff ve Kushner, en son ocak ayında Moskova'yı ziyaret etmişti. Ancak ABD'nin arabuluculuk girişimleri, ABD ve İsrail'in mart ayında İran'a karşı başlattığı savaşın ardından büyük ölçüde durmuştu.

Zelenski, ABD temsilcilerinin Moskova ziyareti sırasında Ukrayna'nın Rusya'ya saldırı düzenlemeyeceğini belirterek, Moskova'dan da aynı tutumu göstermesini istedi.

Zelenski, dün yayımladığı video mesajında, "Amacımız, Amerikan tarafıyla mümkün olduğunca yapıcı ve anlamlı bir ziyaret ve müzakere gerçekleştirmek. Bu savaşı sona erdirecek gerçek seçenekler aramamız gerekiyor. Steve ve Jared'ın hangi önerilerle geleceğini ve Moskova'nın onlara ne söyleyeceğini göreceğiz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe günü Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinde düzenlenen bir ekonomi forumunda ABD ve Çin dahil bazı ülkelerin olası bir barış anlaşmasını desteklemeye hazır olduğunu aktararak diplomatik süreç konusunda iyimser bir mesaj verdi. Putin, "Çözüme katkıda bulunmaya çalışan herkese minnettarız. Bir şans var mı? Bana göre evet, var" dedi.

Diplomatik hareketlilik sürerken sahadaki çatışmalar da devam ediyor. Rusya, dün Kiev'de Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) karargahını hedef almıştı.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Volodimir Zelenskiy, Jared Kushner, Dış Politika, Donald Trump, ABD Başkanı, Güvenlik, Moskova, Rusya, Dünya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'li Witkoff ve Kushner, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için Moskova ve Kiev'e gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melisa Döngel’den iddialı klip Cesur hareketleriyle dikkat çekti Melisa Döngel’den iddialı klip! Cesur hareketleriyle dikkat çekti
Derede kayalıklar arasına sıkışan bozayıyı mahalleli kurtardı Derede kayalıklar arasına sıkışan bozayıyı mahalleli kurtardı
Beşiktaş’ta kasanın anahtarı Orkun Kökçü’de Rakam bomba Beşiktaş'ta kasanın anahtarı Orkun Kökçü'de! Rakam bomba
İzmir’de belediyeye ait kafeye silahlı saldırı O anlar kamerada İzmir'de belediyeye ait kafeye silahlı saldırı! O anlar kamerada
Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi Ekipler gözlerine inanamadı Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi! Ekipler gözlerine inanamadı
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları

11:14
Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin
Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin
11:01
Hemşireden infial yaratan paylaşım
Hemşireden infial yaratan paylaşım
10:44
Eski bakanın ölümünde sır perdesi aralanıyor Doktorun “hatırlamıyorum“ savunması yetmedi
Eski bakanın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Doktorun "hatırlamıyorum" savunması yetmedi
10:31
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi
09:43
Ankara’da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
Ankara'da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
09:31
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 12:02:34. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'li Witkoff ve Kushner, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için Moskova ve Kiev'e gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement