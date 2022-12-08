ABD'li yetkili, Türkiye'nin olası kara harekatı hakkında konuştu: Operasyon istemiyoruz

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde terör hedeflerine karşı operasyon yapmayı planlarken ABD'li yetkiliden çok tartışılacak bir açıklama geldi.

TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİ GÖRMEZDEN GELDİLER

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Kirby, "Suriye'nin kuzeyinde, sivilleri şu ankinden daha da büyük bir riske sokacak, Suriye'deki birliklerimizi ve personelimizi ya da DAEŞ'e karşı misyonumuzu tehlikeye sokacak askeri operasyonlar düzenlenmesini istemiyoruz" dedi. Kirby, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı terör riskini adeta görmezden geldi.

"OPERASYON EN İYİ YOL DEĞİL"

"ABD, Türkiye'nin kendini savunma hakkını, özellikle de terörizme karşı meşru müdafaa hakkını tanımaktadır" diyen Kirby, "Türk halkının karşı karşıya bulunduğu tehdidi anlıyoruz. Ancak Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyonlara girişme fikrinin bu tehdidi bertaraf etmede en iyi yol olduğuna inanmıyoruz" açıklamalarında bulundu.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Kara harekatına ilişkin sinyali "Tel Rıfat, Münbiç, Ayn el Arab gibi çıbanbaşı yerlerden başlayarak adım adım halledeceğiz" sözleri ile veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tehditleri sınır ötesinde karşılama ve yok etme stratejimizi hayata geçirmek için gereken faaliyetleri yürütüyor. Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz" demişti.