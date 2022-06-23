ABD medyası: Rupert Murdoch ve Jerry Hall boşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

ABD medyası: Rupert Murdoch ve Jerry Hall boşanıyor

23.06.2022 12:10
ABD medyası: Rupert Murdoch ve Jerry Hall boşanıyor

ABD medyasında çıkan haberlere göre, medya patronu Rupert Murdoch ve eski manken Jerry Hall boşanıyor.

ABD medyasında çıkan haberlere göre, Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch ve Amerikalı eski manken Jerry Hall boşanıyor.

New York Times ve Washington Post gazetelerindeki haberlerde, boşanma kararının çiftin yakınları için de sürpriz olduğu belirtildi.

Murdoch ve Hall'un menajerleri ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

2016'da Londra'da bir malikanede evlenen çift, birkaç kez kamuoyu önünde birlikte görüntülenmişti.

Murdoch evliliğini Twitter'da "Dünyanın en şanslı ve en mutlu erkeğiyim" diyerek duyurmuş ve bu platformda paylaşım yapmayı bırakacağını açıklamıştı.

Murdoch'a ait dünyanın en büyük medya kuruluşu News Corporation'ın bünyesinde ABD'de Fox News televizyonu ve Wall Street Journal gazetesiyle, İngiltere'de The Sun ve The Times gibi gazeteler de bulunuyor.

Farklı evliliklerden 10 çocukları var

Dördüncü evliliğini Jerry Hall'la yapan 91 yaşındaki Rupert Murdoch; 1956'dan 1967'ye kadar Avustralyalı uçuş görevlisi Patricia Booker ile 1967'den 1999'a kadar İskoç asıllı gazeteci Anna Mann ile 1999'dan 2014'e kadar da Çin doğumlu girişimci Wendi Deng ile evliydi.

65 yaşındaki Jerry Hall ise daha önce Rolling Stones'un solisti Mick Jagger ile evlenmişti.

Murdoch'un altı, Hall'un ise dört çocuğu bulunuyor.

YORUMLAR
500
Emtia piyasasında satış dalgası resesyon endişeleriyle derinleşti Emtia piyasasında satış dalgası resesyon endişeleriyle derinleşti Altay, Martin Rodriguez'in D.C. United'a transfer olduğunu duyurdu Altay, Martin Rodriguez'in D.C. United'a transfer olduğunu duyurdu Son dakika! Martin Rodriguez, DC United'a transfer oldu Son dakika! Martin Rodriguez, DC United'a transfer oldu
Kaynak: BBC

Tam Gemi Şok Denemeleri, Rupert Murdoch, Jerry Hall, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD medyası: Rupert Murdoch ve Jerry Hall boşanıyor - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
15:18 Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek
15:09 Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
15:00 30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu...
14:45 Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
14:28 Brad Pitt, Fransa'da bulunan 60 milyon dolar değerindeki şatosunda bir yıl boyunca hazine aradığını itiraf etti
14:21 FIFA haziran ayı dünya sıralamasını açıklandı! A Milli Takım bir basamak yükselerek 42. sırada yer aldı
14:15 Adalet Bakanı Bozdağ, Pınar Gültekin'in katiline yapılan tahrik indirimi hakkında konuştu: Benim de vicdanım sızladı
14:05 Merkez Bankası, haziran ayında da faizi yüzde 14'te sabit bıraktı!
13:52 Erdoğan-Selman görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Örtülü ambargo kaldırılıyor, iki ülke arasında swap anlaşması yolda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 15:42:45. #1.12#
SON DAKİKA: ABD medyası: Rupert Murdoch ve Jerry Hall boşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement