ABD ve İran arasındaki karşılıklı gerilimlerle devam ederken, nükleer müzakereler öncesi Wahisngton'un İran'a saldırı başlatıp başlatmayacağı merak konusu oldu. ABD'nin Orta Doğu'ya askeri sevkiyatını artırması savaş endişelerini artırdı.
Gözlerin Trump'ın vereceği karara çevrildiği ortamda, ABD merkezli Bloomberg çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi. Bloomberg'in üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD-İran arasındaki olası savaşa karşı Ankara teyakkuza geçti. Komşu İran'da çıkacak bir savaş ihtimaline karşı Türkiye'nin kapsamlı hazırlıklar yürüttüğü iddia edildi.
Haberde yer alan bilgilere göre, Türkiye'deki NATO hava gözetiminin öncelikli hedefi değişti. Bir numaralı hedefin artık Rusya değil İran olduğu, bu kapsamda kullanılan gelişmiş AWACS radar uçaklarının, Konya'daki üsten kalkarak İran'ı izleme sıklığında ciddi bir artış yaşandığı ileri sürüldü.
ABD ve İran arasında savaş çıkması durumunda yeni göç dalgasına karşı Ankara'nın farklı planları masada tuttuğu öne sürüldü. Habere göre, savaş halinde Ankara'nın sınır hattında mülteci kampları kurma seçeneği olduğu iddia edildi.
Son Dakika › Dünya › İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti - Son Dakika
