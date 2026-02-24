İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti - Son Dakika
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti

İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
24.02.2026 22:54
ABD ile İran arasında savaş endişesi artarken, ABD merkezli Bloomberg, çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi. Bloomberg, Washington ile Tahran arasındaki muhtemel savaş öncesi, Ankara'nın teyakkuza geçtiğini, acil durum planlarını güncellediğini iddia etti. Haberde, Türkiye'nin yeni bir göç dalgasına karşı yeni mülteci kampları kurmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

ABD ve İran arasındaki karşılıklı gerilimlerle devam ederken, nükleer müzakereler öncesi Wahisngton'un İran'a saldırı başlatıp başlatmayacağı merak konusu oldu. ABD'nin Orta Doğu'ya askeri sevkiyatını artırması savaş endişelerini artırdı.

TRUMP'IN OLASI KARARI ÖNCESİ ANKARA HAREKETE GEÇTİ

Gözlerin Trump'ın vereceği karara çevrildiği ortamda, ABD merkezli Bloomberg çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi. Bloomberg'in üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD-İran arasındaki olası savaşa karşı Ankara teyakkuza geçti. Komşu İran'da çıkacak bir savaş ihtimaline karşı Türkiye'nin kapsamlı hazırlıklar yürüttüğü iddia edildi.

"RADAR UÇAKLARI İRAN'I DAHA SIK İZLİYOR"

Haberde yer alan bilgilere göre, Türkiye'deki NATO hava gözetiminin öncelikli hedefi değişti. Bir numaralı hedefin artık Rusya değil İran olduğu, bu kapsamda kullanılan gelişmiş AWACS radar uçaklarının, Konya'daki üsten kalkarak İran'ı izleme sıklığında ciddi bir artış yaşandığı ileri sürüldü.

"GÖÇ DALGASINA KARŞI MÜLTECİ KAMPI SEÇENEĞİ MASADA"

ABD ve İran arasında savaş çıkması durumunda yeni göç dalgasına karşı Ankara'nın farklı planları masada tuttuğu öne sürüldü. Habere göre, savaş halinde Ankara'nın sınır hattında mülteci kampları kurma seçeneği olduğu iddia edildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Tolga Akdemir Tolga Akdemir:
    Sıkıntı yok reis onları da kabul eder din gardaşlarımız der mazlumlar der kucaklar.Tıpkı Suriye'li ve Afgan'lar da olduğu gibi. 18 9 Yanıtla
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    Reyis kendisi kabul etme yatkisi yok.Ona oy veren %52 Türkmilleti adına karar veriyor, yani bizler kabul ediyoruzki bizlerin adına kararlar veriyor. CHP neden karar veremiyor o yetkiyi onlara vermiyoruz bilmem anlata bildikmi? 14 11
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    İran Suriye gibi göç olmaz gelen geldi Onlar gelmezler 1 1 Yanıtla
  • Yunus Durak Yunus Durak:
    Şaka gibi her önümüze geleni kabul ediyoruz 0 0 Yanıtla
