ABD, Moskova\'daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış

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Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki konser salonunda silahlı saldırı ve iki patlama meydana geldi. Ülkeyi yasa boğan terör saldırısında 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti. Kanlı saldırının yankıları sürerken ABD'nin iki hafta önce ülkedeki vatandaşlarını uyardığı ortaya çıktı.

ZAMANLAMASI DA MANİDAR

ABD'nin Rusya Büyükelçiliği, 8 Mart'ta 'aşırılıkçıların' Moskova'da bir saldırı hazırlığında olduğu konusunda vatandaşlarını uyarmıştı. Açıklama Rus güvenlik servislerinin DEAŞ'ın Horasan koluna ait bir hücre tarafından bir sinagoga saldırma planını önlediklerini açıklamasından birkaç saat sonra gelmişti.

"KALABALIK YERLERDEN UZAK DURUN" ÇAĞRISI

Tüm ABD vatandaşlarını Rusya'yı terk etmeye çağıran büyükelçilik, tehdidin niteliği hakkında daha fazla ayrıntı vermemiş ancak insanların konserlerden ve kalabalık yerlerden uzak durmaları ve çevrelerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini söylemişti.

RUSYA, "BİLGİLERİ BİZİMLE PAYLAŞIN" DİYOR

Rusya saldırının ardından, ABD'nin Moskova yakınlarındaki saldırıyla ilgili sahip olduğu her türlü bilgiyi paylaşması gerektiğini söyledi.