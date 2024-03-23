Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki konser salonunda silahlı saldırı ve iki patlama meydana geldi. Ülkeyi yasa boğan terör saldırısında 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti. Kanlı saldırının yankıları sürerken ABD'nin iki hafta önce ülkedeki vatandaşlarını uyardığı ortaya çıktı.
ABD'nin Rusya Büyükelçiliği, 8 Mart'ta 'aşırılıkçıların' Moskova'da bir saldırı hazırlığında olduğu konusunda vatandaşlarını uyarmıştı. Açıklama Rus güvenlik servislerinin DEAŞ'ın Horasan koluna ait bir hücre tarafından bir sinagoga saldırma planını önlediklerini açıklamasından birkaç saat sonra gelmişti.
Tüm ABD vatandaşlarını Rusya'yı terk etmeye çağıran büyükelçilik, tehdidin niteliği hakkında daha fazla ayrıntı vermemiş ancak insanların konserlerden ve kalabalık yerlerden uzak durmaları ve çevrelerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini söylemişti.
Rusya saldırının ardından, ABD'nin Moskova yakınlarındaki saldırıyla ilgili sahip olduğu her türlü bilgiyi paylaşması gerektiğini söyledi.
Son Dakika › Dünya › ABD, Moskova'daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış - Son Dakika
Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Crocus City Hall konser alanında DEAŞ tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırı anından çekilen görüntüler ise konser salonunun içinden ortaya çıktı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti. Olay yerindeki incelemeler sürerken, saldırganların yakalanması için operasyon devam ediyor.
Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'nın Crocus City Hall binasında düzenlenen terör saldırısında 60'dan fazla kişinin öldüğünü açıkladı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin cesetleri incelenirken, olay yerinden maddi kanıtlar toplanıyor. Saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 07.56'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Marmaris ilçesi olarak belirlendi ve 15,92 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda düzenlenen terör saldırısında ölü sayısı 60'ı aşarken 100'den fazla yaralı da hastanelerde tedavi altında bulunuyor.
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