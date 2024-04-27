Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da Akaryakıt İstasyonu Çalışanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da Akaryakıt İstasyonu Çalışanlarını Ziyaret Etti

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti. Sigara diyaloğu dikkat çekti. Erdoğan, vatandaşa sigarayı bırakmasını tavsiye etti ve vatandaş da bıraktığını söyledi. Erdoğan ayrıca vatandaşlara oyuncak hediye etti.

27.04.2024 17:18  Güncelleme: 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Üsküdar'da akaryakıt istasyonunu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan bir vatandaşa sigara bıraktırdı. Erdoğan, "Sigarayı bıraktım diyeceksin ve şu anda bırakacaksın. Cumhurbaşkanın sana böyle tavsiyede bulundu, bıraktım diyeceksin ve bırakacaksın. Bu anlık mesele. Kadıncağıza zulüm, cebine zulüm" deyince sigara kullanan vatandaş, "Bıraktım cumhurbaşkanım." diyerek ikna oldu.

Akaryakıt istasyonuna uğrayan Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı

ERDOĞAN AKARYAKIT İSTASYONUNU ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti. Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, Kirazlıtepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna geldi.

VATANDAŞLARDAN ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ

Firma yöneticileri ve çalışanlarıyla sohbet eden Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Uygulama Alanı'nda görevli işçilerle fotoğraf çektirdi. Petrol istasyonundan ayrılan Erdoğan, aynı caddenin Ferah Mahallesi sınırlarında kalan bölümünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir grup vatandaşın önünde aracını durdurdu. Burada vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Akaryakıt istasyonuna uğrayan Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞA SİGARA BIRAKTIRDI

Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bir vatandaş arasında geçen sigara diyaloğu ise gülümsetti. Vatandaştan sigarayı bırakmasını isteyen Erdoğan, "Sigarayı bıraktım diyeceksin ve şu anda bırakacaksın. Cumhurbaşkanın sana böyle tavsiyede bulundu, bıraktım diyeceksin ve bırakacaksın. Bu anlık mesele. Kadıncağıza zulüm, cebine zulüm." dedi.

"BIRAKTIM CUMHURBAŞKANIM"

Bu sözlerin ardından sigara kullanan vatandaş, "Bıraktım Cumhurbaşkanım" yanıtını verdi. Daha sonra Erdoğan vatandaşın cebindeki sigarayı isteyerek orada bulunan yetkililere vermesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar\'da Akaryakıt İstasyonu Çalışanlarını Ziyaret Etti

Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar, Gündem, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da Akaryakıt İstasyonu Çalışanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:20 İYİ Parti’de tarihi kurultay Seçim ikinci tura kaldı İYİ Parti'de tarihi kurultay! Seçim ikinci tura kaldı
17:02 Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in kızıyla eşleşti Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in kızıyla eşleşti
16:00 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na Şekip Mosturoğlu seçildi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret Akaryakıt istasyonuna uğradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı
14:27 Esnafa KDV denetimi Ekipler tek tek inceledi Esnafa KDV denetimi! Ekipler tek tek inceledi
16:45 Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti
16:41 Trabzonsporlu Enis Destan’a 3 maç ceza Trabzonsporlu Enis Destan'a 3 maç ceza
15:55 Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı birbirine kattı Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı birbirine kattı
15:09 İstanbul’da hareketli dakikalar Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi
14:43 Hayat pahalılığı Nihat Hatipoğlu’nu da isyan ettirdi Hayat pahalılığı Nihat Hatipoğlu'nu da isyan ettirdi
14:41 Polis memuru, beylik tabancasıyla kardeşine kurşun yağdırdı Polis memuru, beylik tabancasıyla kardeşine kurşun yağdırdı
14:35 AK Partili Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle gündemde AK Partili Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle gündemde
14:12 Asgari ücrete ara zam olacak mı Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 17:51:50. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da Akaryakıt İstasyonu Çalışanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement