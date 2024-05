CHP\'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

Enes Şahin:

Malatyaa Yeşilyurtda yaşıyorum sayın okuyucular burda durum rezalet AGBABA sonuna kadar yanımız da oldu deprem de seçim zamanının da ve seçimi kaybetti on gün boyunca bayrama kadar çarşı da yemek verme olsun as arabsi olsun her anlamda yanimizdaydi ama iktidar değil yanımızda olmak bizi azarlamaktan başka bişey yapmadı