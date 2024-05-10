CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu - Son Dakika
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Politika

CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Genel Kurul'da yaptığı konuşmada deprem sonrasında 103 bin konut yapılması gerekirken sadece 7 bininin yapıldığını belirterek, evsiz kalan insanları gündeme getirdi. AK Parti sıralarının ''Yalan söylüyorsun'' sözleriyle tepki gösterdiği Ağbaba ile vekiller arasında yaşanan tartışmada ''Konuşma lan'', ''Zırto'', ''Sarhoş'' ve ''Terörist'' gibi hakaret dolu ifadeler havada uçuştu.

10.05.2024 13:04  Güncelleme: 13:46
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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, seçim bölgesinde deprem sonrasında 103 bin konut yapılması gerekirken, sadece 7 bininin yapıldığını belirterek, evsiz kalan insanları anlatması Meclis'te gerilime neden oldu.

"YALAN SÖYLÜYORSUN" DİYE BAĞIRDILAR

AK Partili vekiller sık sık "Yalan söylüyorsun" diye sataşınca CHP'li Ağbaba ve AK Partili vekiller arasında 'konuşma lan', 'lan diyorum sana lan', 'zırto', 'ağzın pis', 'utanmaz herif, 'seviyesiz', 'sarhoş' gibi karşılıklı hakaretler tutanaklara yansıdı.

CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

"İNSANLAR EVLERİNDE OTURAMIYOR"

Meclis'te uluslararası anlaşmalar görüşülürken söz alan CHP'li Ağbaba, deprem konutu sıkıntısını şöyle dile getirdi: "Konut yapılmış altyapı yok, çocuk parkı yok, camisi yok, kültür merkezi yok, sağlık ocağı, yok, yok, yok. Dört duvar teslim edilmiş, maalesef hâlâ insanlar o evlerde, oturulamıyor. Eğer televizyonlarda o kura çekimini izliyorsanız bilin ki bunun tamamı yalan, hiç kimse evinde oturabiliyor değil."

CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

ATIŞMA DAKİKALARCA SÜRDÜ

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Ağbaba'ya "Yalan diyemezsiniz" diye itiraz etti, ardından AK Partili vekiller ile CHP'li Ağbaba arasında dakikalarca süren karşılıklı atışma yaşandı.

"TERBİYESİZ, 'LAN' DİYORUM SANA LAN, ZIRTO..."

Sözcü'de yer alan habere göre hakaret dolu sözler tutanağa böyle girdi:

Ejder Açıkkapı (AK Parti): Yalan konuşuyorsun, yalan!

Ağbaba: Yalansa gel Malatya'ya, çık sokağa! Gel biraz utanman varsa.

Açıkkapı: Sen utanmazsın, utanmaz.

Ağbaba: Veli Ağbaba kim, biliyor musun? İsmet İnönü'nün hemşehrisi, Turgut Özal'ın hemşehrisi, Hamido'nun hemşehrisi; ben korkar mıyım sizden?

Açıkkapı: Ben senden korkar mıyım? Ağbaba sen kimsin ki yani!

İbrahim Yurdunuseven (AK Parti): Teröristi söyle!

Ağbaba: Teröristin büyüğü sensin.

Adem Yıldırım (AK Parti): Utanmaz herif! Terbiyesiz adam, şeref yoksunu.

Ağbaba: Ne yapacaksın, elinden gelse terörist yapacaksın.

CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

Yıldırım: Utanmazın ağbabası sensin. Konuşma lan! Zırto! Utanmazın ağababasısın lan!

Ağbaba: Sensin o, lan sensin!

Nurettin Alan (AK Parti): Ağzın pis senin.

Yıldırım: Terbiyesiz, 'lan' diyorum sana lan!

Ağbaba: Diyemezsin bana.

Yıldırım: Senin gibi seviyesiz.

Ağbaba: Sen seviyesizsin. Bana ağzımı açtırma, akıllı ol

Alan: Sen akıllı ol, bulaşsan ne olur, sarhoş!

Ağbaba: Akıllı ol, hakaret etme.

(AK Parti-CHP arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

Başkan: Birleşime on dakika ara veriyorum…


CHP\'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ankara null: agbaba hakliiii 16 9 Yanıtla
    ahmet demir: doğrularaı söylemeyen o çocugudur 5 2
  • Şevki Sünger: yakışanı konuşmuşlar 4 1 Yanıtla
  • Mustafa yavuzdeger: Bunlar başta olsaydı süz görürdünüz vefat sayısı ve rezilliği. Çamur at izi kalsın. Acaba tarihinizde böyle bir afet ve sonrasında yapılan yardım gördünüz mü? Gidin düzcedeki insanlara sorun zamanında yaşadıkları rezillikleri. 1 4 Yanıtla
  • Enes Şahin: Malatyaa Yeşilyurtda yaşıyorum sayın okuyucular burda durum rezalet AGBABA sonuna kadar yanımız da oldu deprem de seçim zamanının da ve seçimi kaybetti on gün boyunca bayrama kadar çarşı da yemek verme olsun as arabsi olsun her anlamda yanimizdaydi ama iktidar değil yanımızda olmak bizi azarlamaktan başka bişey yapmadı 3 0 Yanıtla
  • serkan cindemir: En iyisi baskan demiş ?? 2 0 Yanıtla
  • Engin: Keşke camisi yok demeseymiş binlerce yapılır şimdi 0 0 Yanıtla

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