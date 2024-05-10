MSB: Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı 17 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Son bir haftada aralarında sözde yöneticilerin de bulunduğu toplam 125 terörist etkisiz hale getirildi.

10.05.2024 12:05  Güncelleme: 12:44
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) toplam 17 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadeleri kullanıldı.

SON 1 HAFTADA 125 TERÖRİST ÖLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dün, son bir haftada aralarında sözde yöneticilerin de bulunduğu 108 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelenin artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam edeceğini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada aralarında sözde yöneticilerin de bulunduğu 108 (67'si Irak'ın, 41'i Suriye'nin kuzeyi) teröristi etkisiz hale getirmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 953 (443'ü Irak'ın, 510'u Suriye'nin kuzeyi) olmuştur" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya MSB: Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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