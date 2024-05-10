Hamas\'ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi

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Hamas'ın İsrail ile esir takası mutabakatı için 12 haftalık ateşkes istediği, Tel Aviv yönetiminin ise buna karşı çıktığı belirtildi.

İSRAİL KABUL ETMEDİ

Adı açıklanmayan ABD'li yetkililer İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı esir takası müzakerelerine ilişkin CNN'e değerlendirmelerde bulundu.

Müzakerelerde önemli engellerden birinin de geçici ateşkesin süresi olduğu ifade edilirken, Hamas'ın 12 haftalık ateşkes talep ettiği, İsrail'in ise Gazze'ye saldırıların "kalıcı durdurulmasından farklı olmayacağı" iddiasıyla bunu kabul etmediği kaydedildi.

Tel Aviv yönetiminin aylarca sürecek bir ateşkesin İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları yeniden başlatılmasını zorlaştıracağına inandığı belirtilirken, İsrail tarafının daha önceki müzakerelerde 6 haftalık geçici ateşkes önerdiği belirtiliyor.

Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatı müzakereleri 8-9 Mayıs'ta Kahire'de yapılmıştı.

HEYETLER KAHİRE'DEN AYRILDI

Mısır basını, Hamas ile İsrail heyetlerinin iki gün süren müzakere turundan sonra istişare amacıyla dün Kahire'den ayrıldığı bildirmişti. İsrail basını, esir takası müzakerelerinde Hamas ve İsrail heyetleri arasında çözülmesi mümkün olmayan anlaşmazlıklar olduğunu yazmıştı.

ABD'YE SİLAH SEVKİYATI YANITI

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rafah kentinde büyük bir askeri harekat başlatması durumunda İsrail'e silah sevkiyatını durdurabileceğini ilk kez belirtmesinin ardından Netanyahu'dan ilk tepki geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun X hesabından yaptığı paylaşım Biden'a cevap olarak yorumlandı.

"GEREKİRSE YALNIZ KALIRIZ"

İsrail'den henüz Biden'ın sözlerine resmi bir açıklama gelmedi. Netanyahu'nun 5 Mayıs'ta gerçekleştirilen Yahudi Soykırımı anma günündeki yeniden paylaşması dikkat çekti.

Netanyahu o konuşmada "Feci Holokost'ta dünyada büyük liderler kenarda öylece durdu. Holokost'un ilk dersi, biz kendimizi korumazsak, kimse bizi korumaz. Eğer ki yalnız kalmamız gerekirse, yalnız kalırız" ifadesini kullanmıştı.

BİDEN NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Joe Biden, CNN'e verdiği röportajda İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı başlatması durumunda ABD'nin tavrına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim" ifadelerini kullanmıştı.