İsmail Kartal'dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı? - Son Dakika
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Spor

İsmail Kartal'dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesinde kadroya almadığı isimler Bonucci, Zajc ve Serdar Aziz ile ilgili konuştu. Kartal, "Derbi kadrosuna almadığımız isimlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

27.04.2024 18:29  Güncelleme: 18:35
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş ile oynanacak derbi maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"İYİ FUTBOLLA KAZANMAK İSTİYORUZ"

İsmail Kartal, maçla ilgili "Bugün Beşiktaş derbi maçı... Bu tip derbiler her zaman büyük camialar adına tarihte yerini alabilecek maçlar olduğu için önemli bir yer tutar. Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlandık. Takım dinlenmiş ve güzel şekilde hazırlandı. Eksiğimiz yok, dün akşam Fenerbahçe ailesi olarak yemek yedik. Bu akşam taraftarımızın önünde iyi futbolla kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUKTAN UZAK OLSA BİLE BU BİR DERBİ MAÇI"

Kartal, "Beşiktaş şampiyonluk hedefinden uzak olsa bile bu bir derbi maçı. Derbi ayrıcalıklı maçlardır. Onlar da bu maça iyi hazırlanmıştır. Evimizde kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" diyerek sözlerini sürdürdü.

3 İSMİ NEDEN KADROYA ALMADI

Kadroya alınmayan isimler Bonucci, Zajc ve Serdar Aziz ile ilgili de konuşan deneyimli teknik adam, "Derbi kadrosuna almadığımız isimlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağım" dedi.

Leonardo Bonucci, İsmail Kartal, Serdar Aziz, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal'dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı? - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsmail Kartal'dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı? - Son Dakika
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