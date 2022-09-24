ABD'de skandal olay! İdam mahkumunun cezası damar yolu bulunamadığı için ertelendi - Son Dakika
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ABD'de skandal olay! İdam mahkumunun cezası damar yolu bulunamadığı için ertelendi

24.09.2022 15:42

ABD'nin Alabama eyaletinde 3 kişiyi öldüren Alan Miller adlı suçlunun zehirli iğneyle idam edilmesine karar verildi. İdam için getirildiği sırada damar yolu bulunamayan mahkumun cezası ertelendi.

ABD'nin Alabama eyaletinde geçtiğimiz ay 50 yaşındaki Joe Nathan James Jr isimli bir mahkumun zehirli iğne ile idamı sırasında yaşanan 3 saat boyunca can çekişmesi dünya gündeminde büyük yankı uyandırmıştı. Söz konusu olay ABD tarihinde en uzun süren infaz olarak kayıtlara geçerken ülkedeki 'zehirli iğne' tartışmaları da alevlendi.

Olayın üzerinden kısa bir süre geçmişken aynı eyalet yine benzer bir skandala sahne oldu. Hakkında idam kararı verilen Alabama'lı bir adam, yetkililer damar yolunu bulamadığı için saatlerce infaz masasında bekletildi. Adının Alan Miller olduğu öğrenilen suçlu 1999 yılında Terry Jarvis, Lee Holdbrooks ve Scott Yancy'yi öldürdüğü bir saldırıda suçlu bulunduktan sonra ölüm cezasına çarptırıldı.

ABD'de damar yolu bulunamayan idam mahkumunun cezası gece yarısı ertelendi

ZEHİRLİ İĞNE İSTEMEDİ

Adının Alan Miller olduğu öğrenilen suçlu 1999 yılında Terry Jarvis, Lee Holdbrooks ve Scott Yancy'yi öldürdüğü bir saldırıda suçlu bulunduktan sonra ölüm cezasına çarptırıldı. 57 yaşındaki adam, idam kararı açıklandığında zehirli iğne yerine kendisine yasal olarak sunulan ancak daha önce ABD'de hiç kullanılmamış bir yöntem olan 'nitrojen hipoksi' ile infaz edilmek konusundaki talebini resmi makamlara iletti. Miller'ın 'nitrojen hipoksi' talebi yasal süreçler nedeniyle ancak 2018 yılında onaylandı. Ancak ABD Bölge Yargıcı R. Austin Huffaker yasal prosedürdeki sorunlar nedeni ile idam şeklini 'zehirli iğne' olarak değiştirdi ve infaz tarihini belirledi.

ABD'de damar yolu bulunamayan idam mahkumunun cezası gece yarısı ertelendi

DAMAR YOLU BİR TÜRLÜ BULUNAMADI

İdamın gerçekleştirileceği gün yetkililer saatler boyunca yaptıkları tüm denemelere rağmen Miller'ın kolunda bir türlü damar yolu bulamadı. Hali hazırda 'zehirli iğne' yönteminden korkan ve bu şekilde idam edilmek istemeyen mahkumun kolları delik deşik bir hale geldikten sonra akşam 11:30 civarında infazın ertelenmesine karar verildi.

ABD'de damar yolu bulunamayan idam mahkumunun cezası gece yarısı ertelendi

AVUKATLARI KANIT TOPLUYOR

'Alabama katili' olarak tanınan adam saatlerce idam masasında bekledikten sonra hücresine geri döndü. Kamuoyu yıllardır yılan hikayesine dönen idamı tartışırken, Miller'ın avukatları infaz girişiminden kaynaklanan yaralanmalar için kanıt topluyor.

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SON DAKİKA: ABD'de skandal olay! İdam mahkumunun cezası damar yolu bulunamadığı için ertelendi - Son Dakika
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