ABD'nin başkenti ve Baltimore Belediyesi 15 Temmuz'u resmen tanıdı - Son Dakika
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ABD'nin başkenti ve Baltimore Belediyesi 15 Temmuz'u resmen tanıdı

14.07.2023 20:14

Washington D.C. Belediyesi ve Maryland eyaletine bağlı Baltimore Belediyesi, Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin girişimleriyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdı. Belediye başkanları tarafından yapılan açıklamalarda, 15 Temmuz'da demokrasi için hayatını kaybedenlerin anıldığı ve Türk halkının direnişinin takdir edildiği belirtildi.

NEW ABD'nin başkenti Washington D.C. Belediyesi ve Maryland eyaletine bağlı Baltimore Belediyesinin, bir ilke imza atarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdıkları bildirildi.

TANIMA BEYANNAMESİ YAYINLADILAR

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi'nden (TASC) yapılan açıklamada, TASC'ın girişimleriyle Washington D.C. Belediye Başkanı Muriel Bowser'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladığı belirtildi. Açıklamada, Başkan Bowser'ın yayımladığı tanıma beyannamesiyle 7'inci yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıdığı aktarıldı.

ABD'nin başkenti ve Baltimore Belediyesi 15 Temmuz'u tanıdı

"CESUR İNSANLARI MİNNETLE ANIYORUM"

Görüşlerine yer verilen Bowser, "Demokrasi için hayatını kaybeden cesur insanları minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı. Belediye Başkanlığından "tanıma beyannamesini" teslim alan TASC Eş Başkanı Avukat Seyit Şahin, Başkan Bowser'ın 15 Temmuz'u resmen tanıması ve kutlama mesajı için teşekkür etti.

ABD'nin başkenti ve Baltimore Belediyesi 15 Temmuz'u tanıdı

ABD'DE BİR İLK

Şahin, yaptığı açıklamada, "ABD'de ilk kez bir devlet kurumunun bu özel günü tanıması çok önemli. 15 Temmuz 2016'da Türkiye Cumhuriyeti'nin milli birlik ve bütünlüğüne kastetme niyetiyle gerçekleştirilen hain darbe girişiminde, milletimiz ve demokrasimiz için canını ortaya koyan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı

"ABD'de Türkiye'yi temsil eden çok başarılı kültür elçilerimiz var." diyen Şahin, "Biz de TASC olarak ABD'de yerel yönetimlerden, sivil toplum kuruluşlarına, senatörlerden milletvekillerine Türkiye'yi anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Öte yandan ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kenti Belediye Meclisi'nin de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdığı bildirildi. Tanıma beyannamesinde "Türk halkının direnişini, yiğitliğini ve ulusal birliğini korumasını takdir ediyoruz." ifadeleri kullanıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Demokrasi, Baltimore, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin başkenti ve Baltimore Belediyesi 15 Temmuz'u resmen tanıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'nin başkenti ve Baltimore Belediyesi 15 Temmuz'u resmen tanıdı - Son Dakika
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