ABD'nin, İran'a karşı dijital ve teknoloji yaptırımlarını esnetme kararı

İran'da gösteriler devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün İran'da internet kullanımını kolaylaştırmak için İran'a yaptırımları esneten Genel Lisans yayınladıklarını duyurdu. Blinken'in sosyal medyadan duyurduğu açıklamasına teknoloji milyarderi Elon Musk, 'Starlink uydu internet hizmetlerini aktive etme' yanıtını verdi.

İran'da Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösteriler devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün ABD Maliye Bakanlığı'nın 'İran'da internet erişimini kolaylaştıracağını belirttikleri' Genel Lisans D-2 yayınladığını duyurdu. Blinken açıklamasında "İran halkı için İnternet özgürlüğünü ve serbest bilgi akışını geliştirmek için bugün harekete geçtik ve onlara dijital iletişime daha fazla erişim sağlamak için bir Genel Lisans verdik" ifadelerini kullandı.