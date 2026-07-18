ABD'nin İran'a Saldırıları Sona Erdi - Son Dakika
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ABD'nin İran'a Saldırıları Sona Erdi

ABD\'nin İran\'a Saldırıları Sona Erdi
18.07.2026 10:52
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CENTCOM, İran'a yönelik 7 gece süren saldırıların sona erdiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik üst üste 7 gece devam eden saldırı dalgasının TSİ 04.30 itibarıyla sona erdiğini bildirdi.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, ABD güçlerinin İran'a yönelik son operasyonlarında gözetleme alanlarının, askeri lojistik altyapısının, yer altı silah depolarının ve deniz unsurlarının hedef alındığı kaydedildi. Söz konusu hedeflerin vurulmasında savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve savaş gemilerinin yanı sıra diğer askeri unsurların da kullanıldığı aktarıldı.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Dünya, İran, Son Dakika

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